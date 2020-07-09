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6 вещей, которые никогда нельзя одалживать

18:38 09.07.2020 Фото: Pixabay
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Одолжить у соседа соль или занять деньги до зарплаты — обычное явление, скажут многие. Но есть вещи, которые никогда нельзя одалживать даже самым близким людям.

6 вещей, которые никогда нельзя одалживать
Соль обладает магической силой: впитывает энергетику, очищает ее и решает проблемы на ментальном уровне

Используйте мудрость предков, чтобы несчастья не застали вас врасплох.

Мы все стараемся быть хорошими друзьями, внимательными родственниками и радушными соседями. Не зря считают, что у русских самая щедрая душа, ведь мы готовы отдать последнее, чтобы помочь ближнему. Однако есть 6 вещей, которые никогда нельзя одалживать.

1. Соль. Казалось бы, что может случится, если одолжить соль? Оказывается, многие народные приметы связаны именно с солью, и это неспроста. Соль обладает магической силой: впитывает энергетику, очищает ее и решает проблемы на ментальном уровне. Передавая соль в чужие руки, вы отдаете свою энергетику, опустошаете себя, а взамен получаете негатив и неприятности в доме. Завистливые люди и вовсе могут воспользоваться вашей солью с целью нанесения порчи, включив ее в ритуальные обряды. Чтобы обезопасить себя рекомендуют продать соль за несколько рублей.

2. Личные вещи. Давно доказано, что вещи заряжаются нашей энергетикой, поэтому не спешите давать свои личные вещи родственникам или друзьям — в обмен можно получить их проблемы и болезни. Это касается одежды, обуви и даже украшений — дав поносить их другому человеку, можно легко подарить ему судьбу, предназначенную вам.

3. Посуда. Любая кухонная утварь накапливает энергию жилища и своего хозяина. Одолжив ее, вы не только нарушите свою энергетику, но и можете навлечь на себя череду неприятностей. Еще с древних времен давать посуду в долг означало отдавать свое семейное счастье и благоденствие другому человеку.

4. Веник. В далеком прошлом веник считался атрибутом черной магии и колдовства: ведьмы часто использовали его в своих обрядах и ритуалах. И в народе сложилась примета, что веник, переданный в чужие руки, лишает дом и хозяина защиты.

5. Последний кусок хлеба. Хлебом делится можно, но есть определенные правила: нельзя передавать его через порог, отдавать на закате и принимать обратно. Последний кусок хлеба — только для хозяина, его нельзя отдавать, иначе можно отдать свое благополучие и процветание.

6. Деньги. Разумеется, это относится не ко всем деньгам. Чтобы дать денег в долг и самому не попасть впросак, упав на дно финансовой ямы, необходимо соблюдать важные правила: не передавать деньги перед Новым годом, не одалживать деньги в день рождения и не давать в долг, когда Луна находится в фазе убывания. Деньги, отданные в это время, уже никогда не вернутся к своему хозяину.

Источник: dailyhoro

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