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Почему выпадают волосы? 2 основные причины назвала дерматолог

18:50 09.07.2020 Фото: Дзен
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Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала о двух основных причинах выпадения волос у мужчин и женщин.

Почему выпадают волосы? 2 основные причины назвала дерматолог
Особенно это актуально в настоящее время, когда мир пережил связанные с пандемией коронавируса перемены

Частой и довольно банальной причиной выпадения волос, которая повсеместно встречается, эксперт назвала стресс. Особенно это актуально в настоящее время, когда мир пережил связанные с пандемией коронавируса перемены. Больше всего стресса выпало на долю жителей мегаполисов, считает Егорова.

Выпадение волос происходит через два месяца после пережитых расстройств, заметила врач-дерматолог. Если сильные переживания происходили несколько месяцев назад, а волосы стали выпадать только сейчас, специалист советует обратиться к врачу-трихологу, который назначит мезотерапию, витамины и составит план лечения в целом.

Кроме того, к выпадению приводит дефицит железа. Симптомом этого также могут стать быстрая утомляемость, вялость и звон в ушах. По словам Егоровой, если выпадение волос не связано со стрессом, скорее всего, следует проверить уровень железа. После его поднятия на безопасный уровень, волосы перестанут выпадать и даже станут гуще.

Ранее профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова предупредила, что недостаток света может вызывать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце также опасно и противопоказано для некоторых людей. «Это природный фактор, который используется в лечении многих кожных заболеваний. Но специалисты настаивают на том, что загорать надо правильно, используя фотозащиту», — объяснила дерматолог.

Источник: zelv

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