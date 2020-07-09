Удалили за шпаргалки с ЕГЭ по русскому языку троих выпускников в Новосибирске

В Бердске отстранили от экзамена одного школьника из-за высокой температуры.

ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали почти 12 тысяч выпускников. За ними следят камеры

Трех выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку за шпаргалки в Новосибирске.

Как рассказал Владимир Щукин, начальник управления образовательной политики в сфере общего образования Министерства образования Новосибирской области, двух учеников удалили в первый день сдачи экзаменов, 6 июля, в школе № 207 и гимназии № 13. Третьего отстранили от экзамена 7 июля в №41.

ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым в этом году. Экзамен в регионе сдавали почти 12 тысяч выпускников, сообщили в региональном министерстве образования. При этом его сдавали только те, кто собирается поступать в вузы, остальные получили аттестаты на основании годовой оценки.

Еще двоих выпускников удалили с Единого госэкзамена по литературе. У одного нашли телефон, второй выронил шпаргалку.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во время ЕГЭ в бердских школах единожды отстранили от экзамена выпускника. 6 июля у одного 11-классника выявили высокую температуру. Ему дадут возможность сдать русский язык в резервные дни.