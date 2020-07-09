В какие 9 стран открывают полеты из России? Список

Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение со странами Европы, а также с Китаем, Вьетнамом и Шри-Ланкой. Но пока в Евросоюзе не принимают россиян.

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс в среду, 8 июля. Список стран, в которые ведомство предлагает возобновить сообщение, РБК подтвердили два источника — в крупной авиакомпании и на туристическом рынке. Подлинность письма Орлова подтвердил и чиновник одного из профильных ведомств.

Но решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет, предупреждают собеседники РБК. Это пока лишь предложение Роспотребнадзора. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — добавил источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. РБК направил запросы в пресс-службы Роспотребнадзора, Росавиации, Минтранса, а также пресс-секретарю премьер-министра.

Как будут снимать ограничения на полеты

Российское правительство 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с эпидемией, частично открыть международное авиасообщение 15 июля, но до сих пор не было ответа на это обращение. Более того, Росавиация разослала российским аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа, что фактически запрещает и выезд.

Теперь Роспотребнадзор провел оценку эпидемической ситуации в этих 13 странах, их можно рассматривать «в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе», пишет Орлов в письме в Росавиацию и Минтранс. Чиновник ссылается на протокол заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 6 июля. На этом заседании было принято решение согласиться с предложением Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о «целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа», говорится в протоколе по итогам этого заседания.

В этом документе не указано, из каких стран будут состоять два этапа возобновления полетов и сроки реализации этих этапов. Но в нем говорится, что Росавиация совместно с МИДом и Роспотребнадзором должна была как раз до 8 июля представить в правительство согласованный список иностранных государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе.

Даже если список Роспотребнадзора будет согласован с правительством и Россия решит возобновить сообщение с этими 13 государствами, не факт, что в них пустят россиян. Президент Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым 6 июля заявил, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной. «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал тогда он.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.

Какие еще есть вопросы к списку Роспотребнадзора

Странно, что в перечень, направленный в Росавиацию и Минтранс, не попали близлежащие страны с высоким потоком трудовых мигрантов и родственников, сказал РБК источник на туристическом рынке: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан и Таджикистан. К тому же, в этом списке нет тех стран, которые выразили желание принимать россиян — Турции и Египта, добавил он.

На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания оперштаба. Эти критерии до 8 июля должен был разработать Роспотребнадзор по согласованию с Росавиацией и МИДом.