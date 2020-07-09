«Прости меня, дуру»: Упекла в СИЗО за разврат влюбленная школьница педагога в Новосибирске

Новосибирская школьница отправила в СИЗО педагога патриотического центра

Девочка Мила (имена героев изменены) была влюблена в преподавателя Максима и проболталась подружкам о поцелуе со взрослым. Педагога отправили в СИЗО и обвинили в развратных действиях.

Как рассказывала девочка подругам, у них с преподавателем случилось встреча тет-а-тет. Школьница пришла к Максиму домой. По версии следствия, сначала они пили чай, потом — пиво. Девочка села к мужчине на колени, и тот спросил, можно ли её поцеловать. Влюблённая школьница отказывать не стала. По крайней мере, так чуть позже Мила описала то «свидание» подругам. Переписку с одноклассницей увидели взрослые. Весной 2020 года Максима арестовали, закрыли в СИЗО и обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

По рассказам Максима, девочка в тот день ждала его возле магазина. Он купил продуктов и пошёл в сторону своего дома. В это время они и беседовали. Девочка проводила Максима до подъезда и уехала домой, она даже не заходила.

Воспитанники патриотического центра, где раньше работал Максим, верят педагогу и пытаются его поддержать. Способов сделать это не так уж много: они заваливают СИЗО письмами, в которых через слово «держись», «мы с тобой». Среди писем есть и личное — от Милы. Листочек в клеточку, рисунки на полях и немного корявый почерк: «…Я написала это письмо для тебя, чтобы извиниться перед тобой. Прости меня, дуру, идиотку, прости..». Есть и ещё одно письмо, в нём девочка призналась, что соврала: «Я не знала, что так будет, не думала, что тебя посадят, что до такого дойдёт. Я пыталась сказать следователю правду, как было на самом деле, но он настаивал на моих показаниях, просто не слушал. Прости меня за случившееся, я постараюсь всё исправить».

Письмо с признанием попало в руки не только Максима, но и следователя. Записку приобщили к делу, передает КП.

Но смогут ли письма послужить доказательством невиновности Максима, покажет время.