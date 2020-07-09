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Расселить равномерно по всей стране россиян ради спасения России предложил православный бизнесмен Малофеев

20:07 09.07.2020 Фото: Ura.ru
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Он также считает, что субсидиями и особыми налоговыми условиями можно привлекать людей работать в регионах, а не уезжать в Москву.

Расселить равномерно по всей стране россиян ради спасения России предложил православный бизнесмен Малофеев
Россиян предложил равномерно расселить по всей стране Константин Малофеев. В каждом регионе будут особые условия

Для качественного улучшения жизни в России необходимо «освоить страну». Для этого Москва должна расширить программу дальневосточного гектара и внедрить особые налоговые условия для каждого региона. Такое мнение в интервью URA.RU высказал владелец телеканала «Царьград» и один из авторов альтернативного плана по спасению экономики РФ Константин Малофеев.

«Всю страну можно продифференцировать по степени привлекательности. В Подмосковье ты должен будешь платить за этот участок, на Волге дают бесплатно, а на Дальнем Востоке тебе доплачивают на постройку дома. Так можно расселить всю страну», — говорит Малофеев.

Он также считает, что субсидиями и особыми налоговыми условиями можно привлекать людей работать в регионах, а не уезжать в Москву. По мнению бизнесмена, эти задачи должны реализовать федеральные власти.

Также в интервью URA.RU православный бизнесмен рассказал, почему Путин для России — благословение, кто стоит выше правительства РФ и почему стратегии развития страны, которые предлагали либералы, не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что Малофеев совместно с режиссером Никитой Михалковым, экономистом Сергеем Глазьевым и даже патриархом Кириллом намерен представить президенту РФ Владимиру Путину альтернативный план по спасению российской экономики. Документ должен составить конкуренцию плану, который представило правительство Михаила Мишустина.

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От редакции

Куда вы хотели бы расселиться?

Аноним, 09 июля 2020 21:21
НВР: "Расселить равномерно по всей стране россиян ради спасения России предложил православный бизнесмен Малофеев" - и первым отправился расселяться на Колыму))

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