Жириновский пригрозил вывести полным составом фракцию ЛДПР из Госдумы из-за ареста хабаровского губернатора Фургала

Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский в четверг.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — заявил Жириновский на заседании нижней палаты парламента. Депутат добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти РФ, передает «Интерфакс».

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к «Лефортово», и стоять там пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — сказал Жириновский.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом. «Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», — сказал Володин.

Он также считает, что «надо делать все для того, чтобы власть была чистая, эффективная, и независимо от того, какой значок партийный носит губернатор, депутат — перед законом равны».

«Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите, что где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносите это в плоскость шантажа, революции», — добавил спикер. Депутаты в зале заседаний поддержали заявление Володина.

Задержанного Фургала не исключат из ЛДПР

Жириновский ранее также говорил о том, что партия будет защищать Фургала и не исключит его из ЛДПР. «Это — удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края», — добавил лидер либерал-демократов.

Он считает, что при Фургале «все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе». Лидер партии заявил, что в ЛДПР «защищали и будут защищать» губернатора. «Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР», — добавил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР выразил возмущение в связи с некорректной, на его взгляд, формой задержания хабаровского губернатора. «Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор — не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — отметил Жириновский.

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила о задержании Фургала по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы, сказала Петренко. Ранее в четверг информированный источник заявил «Интерфаксу», что губернатора уже привезли из Хабаровска в Москву, сегодня его допросит следователь.