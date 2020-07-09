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Жириновский пригрозил вывести полным составом фракцию ЛДПР из Госдумы из-за ареста хабаровского губернатора Фургала

20:17 09.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Лидер либеральных демократов пообещал встать у «лефортово» и добиваться освобождения однопартийца. Спикер ГД Володил назвал заявления Жириновского шантажом.

Жириновский пригрозил вывести полным составом фракцию ЛДПР из Госдумы из за ареста хабаровского губернатора Фургала
Жириновский пригрозил сложением полномочий всей фракцией ЛДПР в Думе из-за ареста Фургала

Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский в четверг.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — заявил Жириновский на заседании нижней палаты парламента. Депутат добавил, что к протесту могут присоединиться и другие представители партии в органах государственной власти РФ, передает «Интерфакс».

«Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к «Лефортово», и стоять там пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты», — сказал Жириновский.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение лидера ЛДПР шантажом. «Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства. Мы с вами не должны по этому пути пойти. Потому что есть история, которая показывает, что это трагедия. Нам надо этого не допускать», — сказал Володин.

Он также считает, что «надо делать все для того, чтобы власть была чистая, эффективная, и независимо от того, какой значок партийный носит губернатор, депутат — перед законом равны».

«Просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение. Если вы видите, что где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносите это в плоскость шантажа, революции», — добавил спикер. Депутаты в зале заседаний поддержали заявление Володина.

Задержанного Фургала не исключат из ЛДПР
Жириновский ранее также говорил о том, что партия будет защищать Фургала и не исключит его из ЛДПР. «Это — удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края», — добавил лидер либерал-демократов.

Он считает, что при Фургале «все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе». Лидер партии заявил, что в ЛДПР «защищали и будут защищать» губернатора. «Я уверен, что арест нашего губернатора простимулирует всех избирателей голосовать за ЛДПР», — добавил Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР выразил возмущение в связи с некорректной, на его взгляд, формой задержания хабаровского губернатора. «Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор — не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — отметил Жириновский.

Ранее в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила о задержании Фургала по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.

Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы, сказала Петренко. Ранее в четверг информированный источник заявил «Интерфаксу», что губернатора уже привезли из Хабаровска в Москву, сегодня его допросит следователь.

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От редакции

Жириновский поможет освободить губернатора?

Аноним, 09 июля 2020 21:19
Шантаж, угрозы, незаконные призывы, - в этой партии в порядке вещей, что подтверждает председатель своими выходками.
Так может быть и убийства там вполне себе узаконены и происходят строго в соответствии с регламентом?

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