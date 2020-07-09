Как сдвинутся даты всех знаков Зодиака, когда в круг войдет 13 знак — Змееносец. Какой он? Им можешь стать ты

Новые знаки зодиака для астрологов не новое явление, которое они хотят внести в список, как факт нахождения на небе еще нескольких созвездий. Время рассчитываемое по месяцам для каждого знака зодиака смещается, уступая место 13 Змееносцу. Характеристика людей, которые попадают под этот отрезок времени переплетается со Скорпионами и Стрельцами.

Астрологи про новый 13 знак зодиака

Для астрологов не является новостью, что существуют еще несколько новых знаков зодиака. Для людей, которые далеки от науки, эта информация стала удивительной новинкой. Но ученые утверждают, что еще в начале 19 века уже знали, что существует созвездий больше, чем заявленных 12 штук.

Считается, что 12 знаков зодиака были засчитаны астрологами в древности потому, что не имели сильных телескопов, поэтому были отмечены только самые яркие созвездия. К тому же число 12 отлично подходило к количеству месяцев в году. Из-за этого и было решено оставить старую систему знаков зодиака. Но на самом деле существует 88 зарегистрированных созвездий.

Змееносец может стать новым знаком зодиака потому, что он находится на линии движения Солнца, которое его пересекает. Долго ведутся споры, по воду включать новый знак зодиака в зодиакальный круг или нет. Есть еще одно 14 созвездие, которое называется Кит, но о его размещении пока речь не ведется.

Змееносец: новый знак зодиака

Включая новый знак зодиака в привычную систему, он сдвигает уже существующие границы привычных знаков зодиака. Змееносец занимает позицию между Скорпионом и Стрельцом. В таком случае и дней на каждый знак зодиака будет припадать меньше.

Астрологи утверждают, что за долгие годы изменилось положение земной оси, поэтому уже существующие данные давно просятся на корректировку. Свое мнение об этом опубликовало NACA, что подняло много шума. Но и это является не последним новшеством, ведь еще в 70 годах 20 столетия был предложен вариант зодиакального круга состоящий из 14 знаков зодиака.

Характеристика людей нового знака зодиака Змееносец

Новый знак зодиака Змееносец размещается между Скорпионом и Стрельцом, поэтому носит черты характера присущие обоим знакам. Если до этого Скорпион считался самым непонятным и трудным знаком, то с приходом нового, он частично отдает лавры первенства Змееносцу.

Астрологи считают, что рожденные в период с 30 ноября по 18 декабря относятся к Змееносцу, и имеют несколько судеб. Это дает им возможность восстанавливаться даже после самых сложных событий. Они спокойно воспринимают изменения в жизни, а в месте с ними меняют свое мировоззрение. Им нравятся загадочные и мистические явления.

Змееносцы бесстрашные и хладнокровные люди, которые могут сохранять невозмутимость даже в очень трудных ситуациях. Вместе с тем это романтики, авантюристы и путешественники. Им нравится все непознанное, которое может их взбодрить, и вызвать всплеск адреналина. Из-за этого им трудно построить спокойную семейную жизнь, что также присуще и Стрельцам.

Источник: http://rsute.ru