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Эротический велопробег человека в фуражке сняли на фото в центре Омска

21:34 09.07.2020 Фото: Александр Кузовков/ JVCR
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Для выхода на улицу в жару велосипедист выбрал лаконичное сочетание фуражки и шлепанцев. Надевать даже белье в столь душную погоду ему показалось излишним.

Эротический велопробег человека в фуражке сняли на фото в центре Омска
Омич в фуражке совершил эротический велопробег

Фотография, сделанная в жаркий день на Любинском проспекте в Омске, взбудоражила соцсети. Горожане принялись обсуждать мужчину, совершившего столь смелый поступок.

В сообществе JVCR опубликовали фотографию, на которой запечатлен мужчина, едущий на велосипеде. Казалось бы, ничего необычного – если бы не наряд омича, а точнее, его полное отсутствие. Для выхода на улицу в жару велосипедист выбрал лаконичное сочетание фуражки и шлепанцев. Надевать даже белье в столь душную погоду ему показалось излишним.

«Надеюсь, он в маске», «Зато голову не напечет», — от души повеселились омичи.

Знающие горожане написали, что это местная знаменитость по имени Костян. Ранее мужчина отметился, в частности, тем, что разжег костер на остановке «Площадь Ленина».

«Супергероев надо знать в лицо», — прокомментировали очередной эпатажный поступок Константина омичи. «Ну не совсем «в лицо»», — было ответом. «Сумка из супермаркета, фуражка и кроксы — вот бы так всех своих героев одевать», — добавили комментаторы.

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Велосипедист с голым задом в маске?

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