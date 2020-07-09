Эротический велопробег человека в фуражке сняли на фото в центре Омска

Для выхода на улицу в жару велосипедист выбрал лаконичное сочетание фуражки и шлепанцев. Надевать даже белье в столь душную погоду ему показалось излишним.

Омич в фуражке совершил эротический велопробег

Фотография, сделанная в жаркий день на Любинском проспекте в Омске, взбудоражила соцсети. Горожане принялись обсуждать мужчину, совершившего столь смелый поступок.

В сообществе JVCR опубликовали фотографию, на которой запечатлен мужчина, едущий на велосипеде. Казалось бы, ничего необычного – если бы не наряд омича, а точнее, его полное отсутствие. Для выхода на улицу в жару велосипедист выбрал лаконичное сочетание фуражки и шлепанцев. Надевать даже белье в столь душную погоду ему показалось излишним.

«Надеюсь, он в маске», «Зато голову не напечет», — от души повеселились омичи.

Знающие горожане написали, что это местная знаменитость по имени Костян. Ранее мужчина отметился, в частности, тем, что разжег костер на остановке «Площадь Ленина».

«Супергероев надо знать в лицо», — прокомментировали очередной эпатажный поступок Константина омичи. «Ну не совсем «в лицо»», — было ответом. «Сумка из супермаркета, фуражка и кроксы — вот бы так всех своих героев одевать», — добавили комментаторы.