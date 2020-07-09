В жёстком ДТП на трассе Р-256 в Бердске травмирована 27-летняя водительница Honda Accord

Медики «скорой» увезли пострадавшую в шоковом состоянии в ЦГБ Бердска. Серьёзное дорожно-транспортное происшествие, блокировавшее на время движение транспорта, произошло сегодня, 9 июля, возле комплекса «Новый» у пересечения бердского участка федеральной трассы и улицы Новогодней Нового посёлка. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, грузовая ГАЗель жёстко припечатала иномарку в заднюю часть. Последнюю от удара развернуло на дороге и выкинуло на придорожное ограждение. — В результате ДТП, именуемого в народе «догоняшками», 27-летняя девушка водитель «Хонды» ударилась головой о зеркало заднего вида и потеряла сознание. В шоковом состоянии с места происшествия её увезла в ЦГБ Бердска, оперативно приехавшая бригада скорой помощи. После аварии на трассе образовалась не свойственная для этого времени суток пробка в сторону Новосибирска, так как столкнувшиеся авто полностью блокировали проезд. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины произошедшего.
Медики «скорой» увезли пострадавшую в шоковом состоянии в ЦГБ Бердска.
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие, блокировавшее на время движение транспорта, произошло сегодня, 9 июля, возле комплекса «Новый» у пересечения бердского участка федеральной трассы и улицы Новогодней Нового посёлка. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, грузовая ГАЗель жёстко припечатала иномарку в заднюю часть. Последнюю от удара развернуло на дороге и выкинуло на придорожное ограждение.
— В результате ДТП, именуемого в народе «догоняшками», 27-летняя девушка водитель «Хонды» ударилась головой о зеркало заднего вида и потеряла сознание. В шоковом состоянии с места происшествия её увезла в ЦГБ Бердска, оперативно приехавшая бригада скорой помощи.
После аварии на трассе образовалась не свойственная для этого времени суток пробка в сторону Новосибирска, так как столкнувшиеся авто полностью блокировали проезд.
В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины произошедшего.