В жёстком ДТП на трассе Р-256 в Бердске травмирована 27-летняя водительница Honda Accord
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В жёстком ДТП на трассе Р-256 в Бердске травмирована 27-летняя водительница Honda Accord

9:40:377/9/2020
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Медики «скорой» увезли пострадавшую в шоковом состоянии в ЦГБ Бердска.

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие, блокировавшее на время движение транспорта, произошло сегодня, 9 июля, возле комплекса «Новый» у пересечения бердского участка федеральной трассы и улицы Новогодней Нового посёлка. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, грузовая ГАЗель жёстко припечатала иномарку в заднюю часть. Последнюю от удара развернуло на дороге и выкинуло на придорожное ограждение.

— В результате ДТП, именуемого в народе «догоняшками», 27-летняя девушка водитель «Хонды» ударилась головой о зеркало заднего вида и потеряла сознание. В шоковом состоянии с места происшествия её увезла в ЦГБ Бердска, оперативно приехавшая бригада скорой помощи.

После аварии на трассе образовалась не свойственная для этого времени суток пробка в сторону Новосибирска, так как столкнувшиеся авто полностью блокировали проезд.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины произошедшего.

Источник: svidetel24.info

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