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Проституток в притон нанимала семья под предлогом работы в массажном салоне в Новосибирске

22:13 09.07.2020 Фото: pixabay.com
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Супруги с сыном «раблотали» в криминальном бизнесе почти 10 лет. Ивановой суд дал 5 лет лишения свободы, ее мужу — 4 года, а сыну — 3,5 года колонии общего режима. В Бердска идет суд по похожему делу.

Проституток в притон нанимала семья под предлогом работы в массажном салоне в Новосибирске
По делу проходили потерпевшими девять девушек, которых вовлекли в занятие проституцией

В Новосибирска суд вынес приговор сми местным жителям за организацию притонов.

Установлено, что с 2009 по 2018 год они вовлекли в занятие проституцией 9 женщин, признанных потерпевшими.

— Иванова Т., ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за организацию занятий проституцией, обладающая организаторскими способностями, в целях незаконного обогащения предложила своему мужу, Иванову Е., ранее привлекавшемуся по аналогичной статье, и сыну, Иванову, Ю. организовать и вовлекать лиц в занятие проституцией, на что те дали своё согласие, — говорится в сообщении прокуратуры Калининского района.

Муж и сын женщины работали водителями — развозили девушек по адресам, оплачивали аренду квартир, где жили девушки, оплачивали сотовую связь.

Позже Иванова наняла ещё 4 женщин, которые работали охранниками.

Как объяснил гособвинитель по делу Игорь Шадрин, девушек привлекали через объявления о работе в массажном салоне.

— По данной рекламе дальше происходила беседа. Была хорошо отлаженная, организованная группа. Существовала система штрафов, деньги сдавались в общую кассу. Изначально потерпевшие добровольно соглашались, в дальнейшем была жесткая система контроля: количество выездов, стоимость услуг, — пояснил Шадрин.

Ивановы признали вину частично — по статье 241 ч. 1 УК РФ (организация занятий проституцией), по статье 240 ч. 3 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) вину не признали. По словам гособвинителя, Ивановы пояснили, что занимались организацией притонов из-за трудного материального положения и отсутствия работы.

Ивановой дали 5 лет лишения свободы, её мужу — 4 года, а сыну — 3 года 6 месяцев колонии общего режима.

Остальные участницы группы активно способствовали следствию, дали изобличающие показания в отношении семьи Ивановых, сообщил Шадрин. Женщин осудили за организацию занятий проституцией, они получили по году условно с испытательным сроком в один год.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердский городской суд начал рассматривать похожее уголовное дело. 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину обвиняют в организации борделя и вовлечении в занятия проституцией. Парочка нашли несколько девушек по вызову, которым обещали хорошие деньги и бесплатное жилье.

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