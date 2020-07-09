Онкобольных оставили без препарата: фонд «Подари жизнь» заявил о дефиците винкристина в России

Субстанции для производства онкопрепарата не завозились с ноября 2019 года, и если в июне или июле 2020-го поставки не возобновятся, с выпускомлекарства возникнут трудности.

Фонд «Подари жизнь» сообщил об угрозе дефицита онкологического препарата

Больницы сообщают о сокращении запасов препарата винкристин, использующегося для лечения онкологических заболеваний, передает «Фармацевтический вестник» заявление директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой.

Винкристин в Россию сейчас поставляет одно предприятие ‒ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина (НМИЦ). Два других поставщика, указанных в государственном реестре лекарственных средств, ‒ Teva и «Верофарм» ‒ не производят его в 2020 г., заявила Шергова. В Teva «Фармацевтическому вестнику» подтвердили, что компания приостановила ввоз своей версии винкристина, оказавшись в невыгодном положении из-за особенностей системы госзакупок.

Субстанции, использующиеся для производства винкристина, не завозились с ноября 2019 г., заявил «Фармацевтическому вестнику» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он рассказал изданию, что, если в июне или июле 2020 г. поставки не возобновятся, с выпуском препарата возникнут трудности.