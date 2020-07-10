10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий

21:50 10.07.2020 Фото: https://pixabay.com/
39 102

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность. Первая буря начнется 4 июля. Как сохранить здоровье в период магнитных бурь?

Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию

Магнитные бури на Земле могут вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения и необъяснимую тревожность, пишет ТОЛК.

Расписание магнитных бурь в июле 2020 года

Магнитная буря 4 июля может вызвать головные боли и апатию.

Следующая буря 6-7 июля будет средней по мощности. Она способна вызвать у метеозависимых людей упадок сил и обострение хронических заболеваний.

Сильная магнитная буря 15-17 июля способна стать серьезным испытанием.

Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.

Чем опасны магнитные бури?
Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.

Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность, объясняет ТАСС.

Как защитить здоровье от магнитных бурь?

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

  • Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
  • Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
  • Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
  • Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
  • Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.

Мнение читателей
71
9
5
17
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы как переживаете бури?

Аноним, 02 июля 2020 00:53
НВР:
Тяжкое самочувствие
Лариса, Николаевна, 08 июля 2020 11:36
Плохое,а,иногда,очень,
Наталья, 02 июля 2020 00:54
НВР:
Тяжкое самочувствие
Аноним, 04 июля 2020 22:16
НВР:
Сегодня 4 июля с самого утра дико болит и кружится голова！Обезболивающие таблетки не помогают！
Аноним, 06 июля 2020 12:08
НВР:
Просто очень плохо и голова болит ,си
льнейшее головокружение.
Валентина., 06 июля 2020 18:54
Можно попить не крепкого ромашкового чая.Он тоже помогает от головной боли. Но только если не пониженное давление.
Аноним, 06 июля 2020 13:03
Вчера пробежал 3 км никаких головних болей
Аноним, 06 июля 2020 15:28
НВР:
Очень плохо
Аноним, 06 июля 2020 15:45
НВР:
Неважно
Аноним, 06 июля 2020 16:11
НВР:
Ужасно
Аноним, 07 июля 2020 00:54
НВР:
Очень тяжело
Аноним, 07 июля 2020 01:21
НВР:
Плохо
Аноним, 07 июля 2020 03:11
НВР:
Плохо:головные боли,боли в области сердца,головокружение, усталость.
Аноним, 07 июля 2020 09:01
НВР:
Очень плохо
Тревога . нервозность, давление скачет
Аноним, 08 июля 2020 05:31
Тоже самое☹️
Азиза, 08 июля 2020 09:26
Периодически кавинтон нужно пить метеозависимым очень помогает прочитайте инструкцию.
Аноним, 07 июля 2020 10:28
НВР:
Недомогание и плохое самочувствие, нет настроения.
Аноним, 07 июля 2020 12:59
НВР:
Плохо себя чувствую
Аноним, 07 июля 2020 13:12
НВР:
Самочувствие ужасное
Аноним, 07 июля 2020 15:15
Очень сильно болит голова, обезболивающее не помогает. Тошнота, аппетита нет уже 3 дня.
Аноним, 07 июля 2020 15:17
НВР:
По разному,больше с тревой,переживанием
Головокружение
Аноним, 07 июля 2020 17:27
НВР:
Очень плохо,скачет давление,спазмы
Аноним, 07 июля 2020 18:09
НВР:
Тошнота голово кружіння
Аноним, 07 июля 2020 21:07
НВР:
Головные боли,повышеное давление
Аноним, 07 июля 2020 21:45
НВР:
Очень плохо
Аноним, 07 июля 2020 23:36
НВР:
Кошмар и ужас ужас.падаю в обморок.головная боль. Я просто не живу в эти дни.
Надежда, 08 июля 2020 01:11
4июля перепады давления,тошнота,боли в области сердца,повышенная потливость.три дня очень плохо было.на таблетках постоянно.состояние тяжелое!
Аноним, 08 июля 2020 09:51
НВР:
Головная боль слабость трудно дышать
Аноним, 08 июля 2020 10:31
Очень плохоНВР:
Елена, 08 июля 2020 12:00
Очень тяжело. Голова кружится до обморочного состояния, обостряются сердечные заболевания, повышенная потливость и учащенный пульс.
Аноним, 08 июля 2020 15:30
Я по за вчера и вчера не то себя чувствовал сегодня чуть хорошо как вы думаете это магнитной бури
Аноним, 09 июля 2020 09:52
НВР:
Практически не ощущаю их влияние.
Таня, 09 июля 2020 16:28
Головные боли.Таблетки не помогают.
Аноним, 09 июля 2020 22:17
НВР:
Голова болит невыносимо
Аноним, 10 июля 2020 00:18
Вообще ничего не заметила. Хотя - старая и болячек куча. Только сейчас узнала, что буря должна как-то обозначиться))) Советую не знать про бурю, и всё будет в порядке.
Аноним, 10 июля 2020 11:28
НВР:
Оченььььь тяжкооо
Ирина, 10 июля 2020 16:19
Если настраивать себя на плохое оно и будетя вдни бурь магнитных занимаюсь шитьем рисованием создаю модели вкусные блюда и меня любая хворь не берет
Виктория, 10 июля 2020 16:30
НВР:
Полный упадок сил,плохой сон,головные боли,сердцебиение...Состояние,будто в мельнице перемололи..Очень трудно восстанавливаться...Полностью"выпадаешь" из привычного рабочего ритма.
Аноним, 10 июля 2020 17:42
НВР:
Тяжело давление падает шум в голове слабость

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России?  1
22:34 10-07-2020
Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России? 
Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты 7
22:22 10-07-2020
Наличка зашкаливает: Деноминацию рубля в 100 раз предлагают эксперты
Взломал окно и зарезал 56-летнюю женщину подросток в Новосибирской области. СК просит ареста
22:13 10-07-2020
Взломал окно и зарезал 56-летнюю женщину подросток в Новосибирской области. СК просит ареста
БердскРинулись за справками от нарколога выпускники и водители в июле 2020 в Бердске: За всего лишь 3 часа работы - 70 человек 2
22:04 10-07-2020
Ринулись за справками от нарколога выпускники и водители в июле 2020 в Бердске: За всего лишь 3 часа работы - 70 человек
Бердск"Голос говорит в моей голове": О побочных действиях лечения COVID-19 мефлохином рассказал пациент из Бердска. История из первых уст 10
22:00 10-07-2020
БердскКоллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером 2
21:54 10-07-2020
Коллапс: Попала на видео 5-километровая пробка под Бердском в пятницу вечером
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 39
21:50 10-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскВ белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске 6
21:50 10-07-2020
В белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске
БердскПроект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО "Полигон" Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска 13
21:46 10-07-2020
Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО
Мертвой нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тульской области. В убийстве подозревают бывшего зэка
21:43 10-07-2020
Мертвой нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Тульской области. В убийстве подозревают бывшего зэка