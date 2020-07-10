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Какую часть техзадания предоставил ООО «Полигон» владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА

12:20 10.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В документах предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, сообщили в институте. Узнайте, что там на самом деле планируется. Сморите ТЗ будущего полигона.

Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
ТЗ будущего полигон
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА

Какую часть техзадания предоставил ООО «Полигон» владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИАНовый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХЕщё 52 новостей

В техническом задании для проекта будущего полигона у кладбища Бердска указана не только сортировочная линия, но и место захоронения отходов. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» из достоверных источников попали документы ТЗ ООО «Полигон» для будущей свалки. Также есть подписанное разрешение от СибНИА им С.А. Чаплыгина. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Но из техзадания это стало понятно. Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин против свалки в Искитиме и Бердске и против того, чтобы поднимать людей на голодовки.

ТЗ будущего полигона звучит так: Объект — Полигон твердых коммунальных отходов.

Состав сооружений на объекте:

Вспомогательная (хозяйственная) зона:
— административно-бытовой комплекс (АБК);
— гараж;
— газовая котельная;
— контрольно-пропускной пункт с пунктом радиометрического контроля;
весовая;
— ванна для дезинфекции колес автотранспорта; площадка для стоянки автомобилей.

Производственная зона:

— участок сортировки TKO;
— участок захоронения TKO.

Напомним, организаторы полигона приезжали для согласования проекта в СибНИА им. С.А. Чаплыгина к руководству аэродрома «Бердск-Центральный». В нем было указано, что это будет не открытая свалка, а помещение с крышей для сортировки мусора. Заместитель директора по летной работе СибНИА им. С.А. Чаплыгина Олег Лебедев, в ведомство которого переводят аэродром, рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что организаторы полигона предоставляли ТЗ и проект объект.

— В документах нам предоставляли информацию о том, что это будет полностью закрытый тип объекта, ангар, — подчеркнул еще раз Олег Анатольевич.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать, какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Возможно ли захоронение и утилизация отходов под крышей в ангаре? Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.

Ниже — полное техзадание на будущий объект ООО «Полигон» и разрешение института.

Разрешение от ФГУП СибНИА им С.А. Чаплыгина

Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
Какую часть техзадания предоставил ООО Полигон владельцам аэродрома «Бердск Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА
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От редакции

Что думаете?

Шок, 09 июля 2020 14:06
По факту будет ангар (гараж) квадратов на 50-60 и все. Остальное полигон.
Аноним, 09 июля 2020 14:46
200 тысяч кубов - это Бердск, Искитим, Линёво, Советский район, Первомайский район, Кольцово и, видимо, ещё Краснообск с частью Кировского района.

Короче областная свалка.
Житель, 09 июля 2020 17:23
И ведь не верят в бога Голубеские, а ведь гнев народа может пасть на головы не одного их поколения. Печально. Да и Шадрин глупый молодой человек, поимеют и выбросят...Да и мэру достанется.
Аноним, 09 июля 2020 19:33
Ну как это не верят? Верят, и ещё как. Только у них другой бог - мамона.
Аноним, 09 июля 2020 18:40
за что же вы так с нами? Вы уже убили мою дочь! Вспомните выбросы химзавода в 80-е! На очереди следующее поколение... Преступники.
Аноним, 09 июля 2020 19:15
Если даже там и будет сортировочный конвейер, то выбираться будут только те отходы, которые имеют материальную ценность для переработки, остальное будет все равно закапываться.
Никому не нужны будут ни строительные отходы, ни пищевые; не нужны будут мешки с листьями, ветки после уборки города.
Какой-то сомнительный этот проект, очень сомнительный во многих смыслах...
Аноним, 09 июля 2020 21:32
Сегодня очень низко летали боевые вертолеты. Как они будут пробиваться через стаи птиц со свалки?

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