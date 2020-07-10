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Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ

12:10 10.07.2020
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Денис Архипов отметил, что строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но в терсхеме мусорной реформы он уже есть.

Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ
Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области предоставило комментарий в связи с публикациями в ряде СМИ по ситуации, связанной с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области. Строительство объекта возможно только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз.
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз.

«Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, главгосэкспертиза). Таким образом, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз», – подчеркнул Денис Архипов.

Министр акцентировал внимание на том, что выдача положительного заключения по проекту возможна только при обязательном соблюдении экологических требований удаленности от водных объектов, жилой застройки, норм воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ, а также проинформировал, что в настоящее время для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района органами местного самоуправления создана рабочая группа с участием экологов и общественников.

Как подчеркнули в МинЖКХиЭ, региональная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 п. Согласно этой территориальной схеме, планируется размещение полигона ТКО с современным мусоросортировочным комплексом в Искитимском районе, который позволит закрыть действующие свалки, расположенные рядом c г. Бердском, г. Икитимом, р.п. Линево и наукоградом Кольцово.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В 2019 году проведены публичные слушания по генеральному плану Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, публичные слушания признаны состоявшимися.

Источник: nso.ru

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От редакции

Экспертизы будут положительными?

Аноним, 09 июля 2020 14:21
Вы представляете, какой поток мусорных машин пойдет через Бердск!
Аноним, 09 июля 2020 15:36
Твари, всё нажраться не могут.
В аду для них отдельный котел на отходах.
Аноним, 09 июля 2020 17:43
Почему пойдет? Вы посмотрите вокруг кладбища уже жителями много лет организована свалка. Эта хоть соберет мусор в одном месте - там, куда потом привезут всех по очереди.
Владимир Ильич, 09 июля 2020 19:17
Отличный подарок для бердчан.
Надо так и сделать - расставить на улицах города ритуальные венки с надписью на ленточке "Бердчанам от почётного жителя".
Аноним, 09 июля 2020 20:10
"Слушайте, придурки, слушайте безмозглые, перед нами простирается выжженная земля, леса, превратившиеся в горы пепла, планета, которую заполняют гигантские свалки, но также города, ключи от которых находятся в руках международной мафии, в руках циркачей, контролирующих своих платных клоунов, контролирующих телевидение, предназначенное для их развлечения, а заодно имеющее целью заставить нас верить в то, что они нам рассказывают".(с)
83, 09 июля 2020 21:31
самое главное роза ветров,а она как раз в аккурат в Бердск идет как я понимаю
Костян, 09 июля 2020 22:54
Сколько можно лгать?!!!! Кто то будет вкладывать деньги не будь уверен на 100 % в реализации проекта.А ваша эко экспертиза,можете ее оставить в папке ,она никому не нужна,главное ее наличие
Аноним, 09 июля 2020 14:37
Пора начинать собирать подписи под воззванием хотя-бы лишить звания почетного жителя а то странно мы ему почет а он нас в могилу да еще родственники придут могилку навестить а там вонь и воронье .
Аноним, 09 июля 2020 15:39
Поздно уже подписи.
На нас смачно плюнули, и продолжают своё дело.
Тут письмо Путину и в суд по правам человека.
Налицо нарушение Конституции и права на жизнь.
Аноним, 09 июля 2020 16:04
И куча висящих на крестах полиэтиленовых мешков испачканых кетчупом...Какой стыд.
Аноним, 09 июля 2020 17:46
Уже собирали. Много собрали? Все ждут когда кто-нибудь за них все решит. На это и рассчитано строительство. Бердск - оплот послушания, город высокой коммунистической сознательности. Раньше партия говорила - надо, все говорили - есть! Теперь вместо партии говорит чужой гаманок, но все привычно отвечают - есть!
Аноним, 09 июля 2020 19:43
Правильно
, надо отобрать почетного
И ничего не поздно
Может поздно для свалки, но не поздно для позора ...
1906, 09 июля 2020 14:41
"...Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Икитимом, Линево ..." Полигон ТКО около кладбища разве не рядом с Бердском.Видимо во всех документах-обращениях от жителей надо писать не рядом с кладбищем Бердска,а рядом с Бердском.Ведь чиновники,которые согласовывают проекты думают не головой,а размером карманов,в которые складываются деньги за проданную подпись.
Аноним, 09 июля 2020 17:48
Говорить кому? Напишите в спорт лото.
Мила, 09 июля 2020 14:45
Фильм ужасов, да и только!За что такое наказание? Бердск решили сделать областной помойкой? Чем руководствовался Роспотребнадзор,выдавая разрешение на строительство полигона, кто протащил эту стройку века? Где наши многообещающие депутаты?
Аноним, 09 июля 2020 15:40
Дело розового пакетика живет и процветает.(с учетом ошибок)
Аноним, 09 июля 2020 15:50
Депутаты где?
Счас границы откроют и будут в Турции отдыхать от мусорных тем.
Не на пляжах же Гуменки им загорать.
Аноним, 09 июля 2020 15:57
Виноват Потапов.
Не брал бы взятки. Был бы у нас нормально мер, защищающий интересы горожан.
А так вместо него черти что.
Аноним, 09 июля 2020 16:45
Чем руководствовался Роспотребнадзор?
Наверное сумммой в какой-нибудь твердой валюте.
Аноним, 09 июля 2020 17:39
Не-не, виноват не Потапов, а СССР, Гитлер, Наполеон и Иго монгольское.
По крайней мере так написано в методичке президента из которой он цитирует на всяких шоу по случаю.
Аноним, 09 июля 2020 17:56
Нее...Французские принцессы не какали, тем более-советские комсомолки.
Аноним, 09 июля 2020 19:45
Вы не знали , что если чего то наш почётный захочет, он этого добьётся и пофиг ему на всех остальных
Аноним, 09 июля 2020 21:45
Главный верблюд ведущий караван.
Аноним, 09 июля 2020 21:49
Депутаты дивиденды подсчитывают
Аноним, 09 июля 2020 14:45
Дорогой наш Денис Архипов. Что значит заключение экспертиз окажется положительным? Это типо открытие свалки добавит здоровья горожанам? Вы иногда хотяб думайте, а не из головы слова выплевывайте
Аноним, 09 июля 2020 15:42
Экспертизы?
Эксперты в Бердске не живут и их даже не здесь похоронят.
Аноним, 09 июля 2020 14:52
Думаю, что априори всё согласуют
.....
Андрей, 09 июля 2020 22:58
Давно согласовали,только людей за быдло держат,да лапшу на уши с серьезной рожей развешивают!
YYY, 09 июля 2020 14:54
Да возить то могут через Маяк, а то что чуть ли не в центре Бердска делают свалку Искитимскому району наплевать! Надо протестную петицию выносить на первые полосы газет и добиваться публичных слушаний в Бердске из-за близости к границам Бердска! Нельзя опускать руки! Единственный плюс Бердска - это чистый(относительно) воздух.
Аноним, 09 июля 2020 14:57
Если бы только поток. Академовцы/Кольцовцы жаловались на вонь со своей свалки в пяти километрах от поселий. А у нас планируют вчетверо больше по ветру и на расстояниях ничуть не меньше. Бердск превратится в мусорку. Ну Виктор Алексеевич, ну благотворитель!...
Аноним, 09 июля 2020 15:38
Не гони. Академ практически никогда не жалуется, т.к. ветер дует в др. сторону и в сторону Кольцово, до которого 7 км. Но им не привыкать: там ещё и птичник в 1 км.
Аноним, 09 июля 2020 15:55
В новосибирске неделю не могут найти причину вони.
А тут и искать не надо будет.
Аноним, 09 июля 2020 16:19
В Новосибирске давно уже нашли: Кудряшовский свинокомплекс. У вас нос забит, так что ничего не потеряете.
Аноним, 09 июля 2020 18:12
Аноним, 09 июля 2020 16:19
Это первый раз нашли.
А сейчас воняет уже третий раз.
Аноним, 09 июля 2020 21:55
Спасибо тебе Отец родной благодетель наш
Аноним, 09 июля 2020 15:07
Был город курорт.Станет Город мусорной свалки
Аноним, 09 июля 2020 15:31
Какой позор! Позор местной власти, позор так называемому почетному гражданину! Вот спасибо, позаботились о нас. Прямо век вас всех помнить будем. Почему не вызывают администрацию искитимского района на ковер? Хотя чего удивляться- весь Бердск продали, все просрали. Центр города, вы теперь будете помойкой дышать день и ночь.
Аноним, 09 июля 2020 15:46
Позаботилась власть?
Власть - это не слуги и не папа с мамой.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
А давайте обратимся в РПЦ.
Пусть она организует крестный ход до кладбища против свалки, если она с народом конечно.
Аноним, 09 июля 2020 15:53
А депутаты слушают проклятия , улыбаются и не перестают хорошо питаться, усиленно выделяя жидкие и твердые отходы.(Басня Крылова)
Аноним, 09 июля 2020 17:35
Как же! Какой поп пойдет на абордаж руки кормящего?!
Аноним, 09 июля 2020 17:38
Отходы-то выделяют все и с разного питания. Об этом не задумывались?
Аноним, 09 июля 2020 15:45
Формально, будущая свалка, возможно, будет соответствовать сегодняшнему законодательству. НО почему наши правители и "меценаты" столь не дальновидны, свалка будет загрязнять почву, воздух, грунтовые воды и по рельефу поверхностные источники воды в течении не одного года, хвати не одному поколению. Задумайтесь. Почему не рассматривается вопрос о возможности строительства мусороперерабатывающего завода, технологии сегодня существуют. Можно перерабатывать ТКО и получать тепловую и электроэнергию, выгодно будет всем и не одно поколение жителей Бердска и прилегающих территорий скажет спасибо. НО видимо это мечты наивного горожанина...
Аноним, 09 июля 2020 16:41
Это вам и вашим детям свалка будет что-то загрязнять, а не им.
Дым бердских свалок не дотянет до их поместий в Испаниях и Италиях.
прохожий, 09 июля 2020 22:37
Интересно а кто же тогда будет набивать карманы? Тогда котельную химзаводскую нужно банкротить. А там стоимость с 1 июля почти 2000 руб за 1Гкал.
1906, 09 июля 2020 16:48
"... строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз..." В том,что эти заключения будут положительными нет сомнения.Подпись каждого экспертного чиновника имеет свою цену.И чиновники успешно и безнаказно продают свои подписи.Может быть нам жителям Бердска провести свою независимую экспертизу этому проекту.Ведь были же прецедентные случаи,когда людям в аварийных домах в центре предлагали по 700 тыс.руб.,а после правильных действий и независимых экспертиз,учитывающих местоположение дома расселенцы получали по 3 с лишним милл.рублей.Правда,понадобятся деньги на экспертизы. Но надо же как-то бороться против уничтожения города и его жителей.А в условиях коронавируса,мы не можем организовать даже одиночные пикеты,а не то что митинги.Митинги-преступление,а уничтожение города-это не преступление.
Здоровый образ жизни, 09 июля 2020 16:53
Вы, хоть, понимаете, как вам осенью наголосуют, товарищи кандидаты в депутаты?
Аноним, 09 июля 2020 17:14
Ужасы Бердского кладбища: И начали задыхаться Петры с Феврониями от зловонного запаха, и оживила их стойкая химия свалки, и потянулись они косяками обратно в город...
Житель, 09 июля 2020 17:17
Голосовать будем: Едро на помойку!!!
Аноним, 09 июля 2020 17:33
Их все-равно чуровские наперсточники бережно отсортируют, как дорогостоящие отходы политического производства - вон и Мануйловой очередное место под Солнцем нашлось, куда ее только не импортировали - незаменимые люди!
Аноним, 09 июля 2020 17:41
Причем здесь Единая Россия?
Гадят там, где уже нагажено и все молчат.

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