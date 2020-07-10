Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ

Денис Архипов отметил, что строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но в терсхеме мусорной реформы он уже есть.

Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области предоставило комментарий в связи с публикациями в ряде СМИ по ситуации, связанной с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области. Строительство объекта возможно только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз.

«Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, главгосэкспертиза). Таким образом, строительство объекта будет осуществляться только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз», – подчеркнул Денис Архипов.

Министр акцентировал внимание на том, что выдача положительного заключения по проекту возможна только при обязательном соблюдении экологических требований удаленности от водных объектов, жилой застройки, норм воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ, а также проинформировал, что в настоящее время для обсуждения вопросов создания объектов в сфере обращения с ТКО на территории Искитимского района органами местного самоуправления создана рабочая группа с участием экологов и общественников.

Как подчеркнули в МинЖКХиЭ, региональная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292 п. Согласно этой территориальной схеме, планируется размещение полигона ТКО с современным мусоросортировочным комплексом в Искитимском районе, который позволит закрыть действующие свалки, расположенные рядом c г. Бердском, г. Икитимом, р.п. Линево и наукоградом Кольцово.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В 2019 году проведены публичные слушания по генеральному плану Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, публичные слушания признаны состоявшимися.

Источник: nso.ru