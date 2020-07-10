Месяц ждут результат анализов переболевшие COVID-19 Надежда и Сергей от ЦГБ Бердска. Они на грани отчаяния — денег на жизнь уже нет

Супруги переболели в легкой форме. Не было одышки или каких-то еще осложнений. Им нужно кормить 2 детей. В управлении Роспортребнадзора рассказали, что их лаборатория выполняет анализы за 2-3 дня. Это уже вопросы к больнице.

Не могут дождаться результатов повторных анализов на коронавирус супруги из Бердска

На грани отчаяния и без средств к существованию оказались переболевшие коронавирусом Надежда и Сергей из Бердска. 20 мая сначала у Надежды, а потом и у Сергея появились признаки ОРВИ, они вызвали терапевта из ЦГБ Бердска. К ним приехала врач, назначила Ингавирин от вирусного заболевания и антибиотики Сумамед, так как температура у супругов держалась больше 5 дней. Свою историю жители рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 9 июля.

— Мы сразу сели дома, как заболели. Первая заболела я, 25 мая супруг, 26 числа к нам приехали и взяли текст на коронавирус, — рассказала Надежда.

Надежда и Сергей все это время лечились теми препаратами, которые им назначал терапевт. Симптому заболевания у них прошли еще в мае. Они переболели в легкой форме. Не было одышки или каких-то еще осложнений.

Результат первого анализа пришел им через три недели. Положительный результат на коронавирус был у Сергея, у Надежды он был под вопросом, но она вошла в круг его контактов. К ним обоим приехали сотрудники Роспотребнадзора и выписали предписание о самоизоляции. После этого им каждый день звонили медсестры и из ковидной бригады и узнавали о самочувствии, но новых назначений лекарств никто не сделал. Благо, к этому времени муж и жена уже практически выздоровели.

— 15 июня нам сделали повторный анализ на коронавирус, но результата его до сих пор нам никто не сказал, — возмущена Надежда.

Она отметила, что все симптомы заболевания у них прошли. Они абсолютно здоровы и им нужно выходить на работу. У них двое детей, один еще несовершеннолетний. У супругов просто начинается паника.

— Мы уже на грани отчаяния, у нас кончаются средства для существования. Нам нужно выходить на работу, а нам никто не может дать ответ, когда закончится наша самоизоляция, — сказала бердчанка.

Надежда неоднократно звонила в ЦГБ Бердска и вопрос на контроль взяла даже старшая медсестра, но ответа так и не поступило.

В пресс-службе управления Роспортребнадзора «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что лаборатория их ведомства выполняет анализы за 2-3 дня.

— Нам в лаборатории отвечают, что они делают анализы 2-3 дня. У них зафиксированы все даты поступления и получения результата, — отметила пресс-секретарь.

И подчеркнула, что по столь долгому ожиданию уже вопросы к больнице.

Главный врач ЦГБ Алла Николаевна отметила, что в каждом случае болезни надо разбираться индивидуально.

— Я свяжусь лично с пациентами и разберусь в чем проблема, — сказала Алла Николаевна «Курьер. Среда. Бердск» 9 июля.