Приравнять дерьмо из выгребных ям к коммунальным отходам просят Мишустина и Володина депутаты Новосибирской области

«Приезжает коммерсант, назначает цену, и только после этого жидкие бытовые отходы убираются. Во многих случаях эти цены не приемлемы для пенсионеров», заявили парламентарии и предложили урегулировать тарифы на высоком уровне.

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Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли обращения к Вячеславу Володину и Михаилу Мишустину. Суть обращений – отнести услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальным, что позволит регулировать тарифы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

9 июля на заседании 56-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели два вопроса: об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину и обращении к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину – о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов к коммунальной услуге.

С докладом на эту тему выступил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.

«На сегодняшний день в Новосибирской области является актуальным вопрос увеличения размеров платы за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, — отметил Вадим Агеенко. – Это подтверждается многочисленными обращениями граждан, поступающими в адрес депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области. Одной из причин увеличения размера платы является отсутствие законодательного регулирования расчета размера оплаты за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов. Цена услуги не регулируется государством и формируется на свободном рынке бытовых услуг».

Одним из тех, кто первым обратил внимание на рост числа жалоб и заявлений населения и отреагировал на это, стал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

«Лично я сталкивался с множеством заявлений и жалоб, особенно от пенсионеров на моем округе, — подчеркнул первый вице-спикер регионального парламента. — Жидкие бытовые отходы никак не регламентируются, и их цена никак не обуславливается. То есть, приезжает коммерсант, назначает цену, и только после этого жидкие бытовые отходы убираются. Во многих случаях эти цены не приемлемы для пенсионеров. Последовало предложение с моей стороны. Обратился я в комитет по строительству и ЖКХ чтобы депутаты обратились от имени сессии к премьер министру Мишустину и Председателю Государственной Думы Володину с тем, чтобы эту норму жидких бытовых отходов ввели в тариф, была строгая тарификация, для того, чтобы люди понимали сколько это стоит и сколько они обязаны платить».

Андрей Панфёров добавил, что, по всей видимости, обращения от Заксобрания Новосибирской области к федеральным властям станут не единственными, поступающими от региональных парламентов. «Надеемся, что в ближайшее время, к осени, будет принято решение о том, что жидкие отходы будут также рассчитываться как тариф и все нормы коммунальных услуг», — резюмировал первый вице-спикер регионального Заксобрания.