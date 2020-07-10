«Девчонка даже ничего не поняла. Нападавшая слету ее свалила и пинала»: Жестко избила подростка на пляже из-за парня девушка в Искитиме

Как говорят очевидцы, пострадавшая была не одна, а с парнем и подругой. Нападавшая с кулаками набросилась сначала на парня, тот убежал и оставил свою «подругу».

Пострадавшая девушка рассказала свою историю в социальной сети, опубликовав её в группе «Подслушано в Искитиме»

9 июля в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано в Искитиме» разместила пост девушка анонимно. Избиение произошло на пляже в Искитиме. Пострадавшая утверждает, что помощь поначалу ей никто не оказал, лишь после 3-5 минут к ним подбежала женщина и разняла девушек.



Вот текст поста:

— Вчера на пляже за речкой меня избила девушка. Вокруг было много народу, никто не заступился. Большое им «спасибо». Сидел мужчина в полуметре от места где меня били. Когда девушка меня била, то этот мужчина спокойно сидел и пил пиво, а когда начались разборки сразу подскочил. Била она менее 3 — 5 минут, выбежала женщина и прижала эту девушку, чтобы та меня не трогала. Я ей очень благодарна. У меня сотрясение мозга, много царапин, содрана кожа на ноге, голова очень сильно болит второй день. Может быть кто-то её видел или знает? Фото, к сожалению, нет , — поведала пострадавшая девушка анонимно 9 июля.

Пост набрал большое количество комментарий.

Свидетельницей драки была Татьяна Андреева. Она не стала вмешиваться, потому что находилась на пляже с ребенком.

— Были свидетелем этой жуткой сцены, но, так как со мной был годовалый ребёнок, я не могла влезть в конфликт. Девчонке, которую испинали лет 15, а той которая била 20 – 22. Из- за чего конфликт произошёл, так никто и не понял. Было желание помочь, но малыш, который бежит постоянно к воде для меня важнее. А мужики реально как сидели, так и сидели. Девчонка даже ничего не поняла. Нападавшая слету её свалила и пинала. Пострадавшая была не одна, с ней находились подруга и пацан. Та которая напала, так сказать, сперва ударила пацана за что-то и тот убежал. Девушки потом пошли к воде и эта нападавшая кинулась на них, — прокомментировала Татьяна 9 июля.

Лилия Лагунова огласила свою позицию и ответила пострадавшей девушке так:

— Девушка, которая вас защитила это была подруга нападавшей, а укорять народ, что не помог — не надо. Причиной драки был ваш парень. Об этом орали на весь пляж. Он свалил с пляжа. До этого он что-то сделал нападавшей, из-за чего потом все дальнейшее и началось. Вместо того, чтобы бегать по кольцу, лучше бы сам разобрался, а он поставил вас под удар. О наподавшей: подвыпившая пивка девушка на глазах всего пляжа пыталась оправдать свои действия криками, что она совершила справедливость. Рядом с вами стояла женщина, разговаривая по телефону, большинство думали, что вызвали скорую и полицию, т.к вам с виду было реально плохо, а вы стали объектом для избиения вместо своего парня. Поэтому, прежде чем что-то делать или совершать — думайте головой. А девушке, которая кинулась: вообще это уголовное дело и если бы вы это здесь не писали, а рассказали жителям, вот тогда ее и наказали бы,- написала Лилия Лагунова.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий. Подробности в ближайшее время.