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Гигантский смерч вышел на берег с Черного моря под Анапой. Люди в ужасе убегали

21:40 10.07.2020 Фото: скрин
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Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой 9 июля. Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.

Гигантский смерч вышел на берег с Черного моря под Анапой. Люди в ужасе убегали
Смерч в Сочи напугал отдыхающих

Смерч внезапно вышел на берег 9 июля. Все произошло в станице Голубицкая, что под Анапой, сообщает в Инстаграме @sochi_online_2.0.

Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу.

Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги.

@sochi_online_2.0 собрал несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков.

Источник — @sochi_online_2.0.

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⠀ ⠀ Все произошло в станице #Голубицкая, что под Анапой. Водяной вихрь сперва находился над морем, но в какой-то момент начал своё движение к берегу. ⠀ Отдыхающие, снимая природное явление на видео, еле унесли свои ноги ⠀ Собрали несколько самых интересных видео в один IGTV — специально для подписчиков @sochi_online_2.0 ⠀ : @aleksandrovapolina73, @margo_rita_margarito4ka, @romanovaliliana1958, @jdzin82, @batt_denis, &elenalevicheva. ⠀ #sochi_online

Публикация от СОЧИ АДЛЕР КРАСНАЯ ПОЛЯНА (@sochi_online_2.0)

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От редакции

Как вам ураган?

Аноним, 10 июля 2020 11:32
Между анапой и сочи почти 300 км,так все таки где станица? Под анапой я точно такой не знаю
Наталья, 10 июля 2020 16:01
Я по карте посмотрела Голубицкая - это станица на берегу Азовского моря в Темрюкском районе. Причем здесь Сочи, Анапа или Чёрное море?
Владимир, 10 июля 2020 17:10
Тоже мне Иван Сусанин. Станица Голубицкая находится на побережье Азовского моря, на Таманском полуострове, недалеко от Темрюка. Смерч в Сочи на Черном море, а люди убегали в Голубицкой на Азовском море. Бред какой-то.
Аноним, 10 июля 2020 15:44
НВР:
Голубицкая это Азовское море,под Темрюком географическое положение
Аноним, 10 июля 2020 16:17
Если это произошло под Анапой, то при чём тут Сочи?
Аноним, 10 июля 2020 17:11
НВР:
Голубицкий на Азовском. Море
Аноним, 10 июля 2020 17:18
НВР:
Ужасно!!!
Аноним, 10 июля 2020 17:23
Позор! В школе географию учить надо было!
Аноним, 10 июля 2020 18:26
НВР:
При приближающемся смерче и урагане нельзя вот так стоять и смотреть, что будет дальше. Надо как можно быстрее уносить ноги и прятаться в безопасном месте, например в большом кирпичном или блочном доме. С такого дома максимум может только крышу сорвать, но дом, если построен качественно, вас защитит.
Аноним, 10 июля 2020 19:13
НВР:
Географию учи,это Азовское море,а Анапа на Черном море
Аноним, 10 июля 2020 19:52
Станица Голубицкая находится на Азовском море
Аноним, 10 июля 2020 20:17
НВР:
Причем тут Анапа?

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