«Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!»: называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе

Читатели выступают против августовских выплат

О выплатах в 10 000 рублей от Путина на август мечтают родители по всей России. Все еще неизвестно точно, будут ли начислены стимулирующие выплаты за август, но матери и отцы готовы уже глотки рвать за пришедшуюся по вкусу «десятку», которая может значительно облегчить бюджет.

— Поддержка неплохая. Отложили деньги за июнь и июль, они у нас, так сказать, целевые. К школе можно будет собрать ребенка, не опустошая семейный бюджет. Ещё и на верхнюю одежду к зиме останется, — говорят родители в комментариях в «Курьер. Среда. Бердск». Большинство рассчитывают на августовскую выплату именно потому, что денег на сборы детей в школу уже не осталось.

— Детей в школу собрать, — отвечает Аноним на вопрос, куда он потратил августовские выплаты, если они придут. Как сообщает другой читатель «Курьер. Среда», рабочие тетради для ребенка во второй класс стоят 4 тысячи рублей, а на двоих детей выйдет все 8 – как тут без стимулирующих выплат от президента?

Но если желающие получить «десятку» от Путина являются молчаливым большинством, то некоторые читатели буквально пышут своей яростью:

— Да что уж там мелочиться, может, на постоянную ввести поддержку семей с детьми? Поправки же поддержали, теперь заживем, — язвительно сообщает аноним.

— Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте! – возмущается пользователь Вованыч.

Действительно, не слишком ли на многое рассчитывают матери и отцы в Бердске? Уже 20.000 рублей было выплачено на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а дети от 0 до 3 получили суммарно 72 тысячи рублей, по 36 за одного. Отдельные читатели газеты «Курьер. Среда. Бердск» уверены: эта халява так долго продолжаться не может. К тому же в крови у некоторых играет зависть. Детям от 16 до 18 лет пособия от президента так и не выдали, и, вероятно, уже не выдадут: президент неоднократно закрывал глаза на желание родителей получить дополнительное пособие.

— Это вообще… насколько ж надо наплевать на других. Люди, вы что такие наглые? Родители детей, которые родились до 11.05.2004г и сейчас такие же подростки, как и ваши дети, ничего не могут добиться, а вам все мало????? – возмущается в комментариях Екатерина.

Но отсутствие выплат для детей от 16 до 18 лет – не единственное, что волнует граждан, выступающих против августовских выплат. Некоторые из них задаются вопросом, за какие деньги выплачивается по 10 000 каждому ребенку – будет ли в результате инфляция, возьмут ли эти деньги со строительства дорог или повысят налоги.

— Весь банкет за наши деньги . Только на этом празднике жизни мы лишние. Жрать и пить будут другие, а остальные только для статистики. Осточертело все это. Не лучше 90-х даже хуже, потому что прав у нас меньше. Противно смотреть на эти лоснящиеся морды во власти и политике от низу до верху, — отвечает Аноним на сайте «Курьер. Среда. Бердск»