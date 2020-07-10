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Когда все это закончится: Плюс 111 зараженных COVID-19 за сутки на 10 июля в Новосибирской области. Больных уже 7 043

11:46 10.07.2020 Фото: Pixabay
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В детскую больницу №3 госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 220.

Когда все это закончится: Плюс 111 зараженных COVID 19 за сутки на 10 июля в Новосибирской области. Больных уже 7 043
В отделениях реанимации находятся 85 человек

По данным оперативного штаба на утро 10 июля в регионе выявлено 7 043 случая инфицирования СOVID-19 (+111 за последние сутки), из них 412 детей. 4 868 пациентов выписаны с выздоровлением(+191 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 220.

В больницы районов области госпитализированы 725 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 241 242 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 118 обращений, госпитализированы 22 пациента.

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