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Пожаловались на стоянку 50-метрового теплохода «Москва-127» рядом с купающимися на мелководье детьми жители МК «Сибиряк» Бердска

18:59 10.07.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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Жители отмечают, что пирс создавался еще при пионерских лагерях, и он предназначался для маломерных судов. Теплоход стоял весь день заведенный 8 июля. Весь выхлоп, солярка — все нефтепродукты шли в воду.

Пожаловались на стоянку 50 метрового теплохода Москва 127 рядом с купающимися на мелководье детьми жители МК Сибиряк Бердска
Теплоход на мелководье возмутил жителей МК «Сибиряк» Бердска

Стоянка 50-метрового теплохода «Москва-127» у пристани МК «Сибиряк» возмутила жителей Бердска. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Эдуард. Он отметил, что у жилого комплекса есть свой пляж и пирс. Сам пирс создавался еще при пионерских лагерях, и он предназначался для маломерных судов.

— Пирс точно не для огромных теплоходов. Тем более у нас санаторная зона здесь. Теплоход стоял весь день заведенный 8 июля. Весь выхлоп, солярка — все нефтепродукты идут в воду, здесь же купаются дети.

Это просто возмутительно,- сказал Эдуард 9 июля.

Также ему работники теплохода сказали, что у пирса скоро будет стоянка 3 теплоходов. Эдуарда это просто поразило.

«Курьер. Среда. Бердск» постарался выяснить, кому принадлежит теплоход и имеют ли право у МК»Сибиряк» делать стоянку теплоходов.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с помощницей бизнесмена Илющенко Еленой, чтобы узнать, ему ли принадлежит «Москва-127». Но она отметила, что не уполномочена отвечать на такие вопросы.

Также «Курьер. Среда. Бердск» старался связаться с бизнесменом — застройщиком МК «Сибиряк», но его телефоны оказались недоступны.

Тогда «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру с вопросами:

1. Предназначен ли пирс у МК «Сибиряк» Бердска для не маломерных суден, в частности теплоходов?
2. Кому принадлежит теплоход «Москва-127 (фото прикрепляем) ?
3. Имеют ли право у пирса у МК «Сибиряк» Бердска находиться теплоходы?

4. Если имеют право, то что за стоянка здесь планируется? Чьи теплоходы и для чего будут здесь останавливаться? Для какой деятельности?
4. Какими законами регламентируется стоянка не маломерных судов в акваториях Обского моря и Бердского залива?
5. Как действовать жителям, если они видят нарушения закона в части нахождения не маломерных судов у пирсов, не предназначенных для этого?

Автор видео Эдуард

Пожаловались на стоянку 50 метрового теплохода Москва 127 рядом с купающимися на мелководье детьми жители МК Сибиряк Бердска
Теплоход «Москва-127» простоял весь день 8 июля на берегу у МК «Сибиряк » Бердска
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От редакции

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Житель, 10 июля 2020 14:09
Так себя вести может Тепепой разбалованный, областниками поддерживаемый Илющенко!.
a.danilov, 10 июля 2020 17:47
прикольно. Мы на этом пирсе плитку в начале 90-х клали.
До сих пор что-то осталось))
Аноним, 10 июля 2020 20:15
Это не тот ли Пирс, о который разбился катер в прошлом году???
Который снести божились и из за которого по всему побережью шмон подняли???
И чё, не снесли???

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