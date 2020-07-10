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Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев

12:15 10.07.2020 Фото: pxhere
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По мнению зампреда Совбеза, тема четырехдневной рабочей недели «соприкасается с работой на удаленке».

Не за горами 4 дневная рабочая неделя, уверен Медведев
По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели «соприкасается с работой на удаленке»

Переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».

По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели «соприкасается с работой на удаленке». «Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство», — сказал Медведев.

Зампред СБ РФ, возглавлявший до января 2020 года правительство, отметил, что в прошлом году на него «многие смотрели с удивлением», когда он озвучил идею четырехдневной рабочей недели. «Я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей», — сказал Медведев.

При этом он считает очень важным отрегулировать в Трудовом кодексе РФ вопросы, связанные с удаленной занятостью. «Получается так, что человек, находясь на удаленке, может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Выразив уверенность, что «удаленка не должна быть единственным вариантом трудовых отношений», Медведев рассказал при этом о случаях, когда к нему на совещания в Москву прилетали, например, по 10 губернаторов, причем кто-то из них может даже и не выступал в итоге. «Это не очень продуктивно. У губернатора ведь масса дел, причем таких, очень земных дел: там нужно пахать и пахать — улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает», — заметил зампред СБ РФ.

Источник: ТАСС

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