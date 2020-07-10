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Лунный календарь дел на июль 2020 года: Когда совершать крупные покупки, а когда не стоит заниматься важными делами

11:54 10.07.2020 Фото: pxhere.com
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Неблагоприятные дни для начинаний и важных свершений– 10, 12, 16-17, 19-20 июля. 

Лунный календарь дел на июль 2020 года: Когда совершать крупные покупки, а когда не стоит заниматься важными делами
Согласно лунному календарю, в июле 2020-го есть несколько наиболее благоприятных дней

Если следовать согласно лунному календарю в планировании дел и важных начинаний, то можно значительно упростить себе жизнь. Подходящие дни, когда луна благоволит для начинаний всегда будут успешным началом для любого дела, принося удачные плоды и способствую достижению намеченого в короткие сроки. Лунный календарь на июль 2020 года от «Мира космоса» расскажет о таких днях.

Благоприятные дни для свершения крупных и важных дел в июле 2020 года

Согласно лунному календарю, в июле 2020-го есть несколько наиболее благоприятных дней, которые позволят сохранить силы, избавиться от всего отрицательного, обрести гармонию.

1, 2, 4, 15, 23-25, 28, 30 июля — подходящие для важных дел и начала сделок дни.

Когда не стоит заниматься делами в июле 2020-го?

Неблагоприятные дни для начинаний и важных свершений– 10, 12, 16-17, 19-20 июля.

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