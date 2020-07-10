Лучшие дни для пересадки комнатных растений по лунному календарю в июле 2020 года

11 июля — неблагоприятный день для пересадки растений и проведения каких-либо уходовых процедур для них.

10 июля — подходящее время для совершения полива растений, опрыскивания от вредителей и внесения минеральных удобрений

Многие цветоводы-любители знают, что пересаживать цветы и проводить иные процедуры по уходу за ними, необходимо в соответствии с лунным календарем. В июле 2020 года, а именно в период с 10 по 31 число, имеется немало благоприятных дней для пересадки растений. Астрологи назвали лучшие дни для проведения разных манипуляций с цветами, чтобы поддержать красоту и здоровый вид.

Лунный календарь цветовода на период с 10 по 20 июля 2020 года

10 июля — подходящее время для совершения полива растений, опрыскивания от вредителей и внесения минеральных удобрений.

11 июля — неблагоприятный день для пересадки растений и проведения каких-либо уходовых процедур для них.

12-13 июля — противопоказана пересадка растений в это время. Впрочем, лук на перо, зелень или чеснок приживутся неплохо. Можно проводить работу с вредителями, опрыскивать растения, поливать и удобрять их.

14 июля — можно совершать любые уходовые процедуры по отношению к растениям, однако нужно быть осторожными с корнями растений. Корневая система очень чувствительна во время убывающей Луны.

15 июля — хорошо в это время пересаживать луковичные растения и клубневые.

16-18 июля — Луна продолжает убывать, а потому позволительно пересаживать только вьющиеся растения. Для всех остальных можно проводить профилактику против вредителей и рыхлить почву.

19 июля — день отлично подходит для полива, опрыскивания растений, подкармливания и пересаживания комнатных растений. Лучше всего уделить внимание клубневым и луковичным цветам.

20 июля — в это время можно пересаживать только те растения, которым необходимо поменять почву.

Лунный календарь цветовода на период с 21 по 31 июля 2020 года

21 июля — позволительно совершать лишь полив укоренившихся черенков. Еще, эти процедуры следует проводить либо рано утром, либо вечером.

22 июля — в это время противопоказано проводить пересадку комнатных растений. Лучше заняться профилактикой вредителей.

23 июля — растения следует защитить от попадания прямых солнечных лучей.

24 июля — день благоволит для пересадки цветов и прочих растений. От проведения каких-либо других процедур необходимо отказаться, и перенести их на более благоприятное время.

25 июля — запрещено пересаживать цветы и вносить им удобрения, можно проводить растениям лишь легкий полив.

26 июля — хорошо в это время вынести комнатные цветы на свежий воздух для проветривания.

27-28 июля — этот период отлично подходит для совершения любых уходовых процедур за растениями.

29 июля — день хорош для проведения борьбы с различными вредителями растений.

30 июля — не рекомендуется проводить какие-либо манипуляции с комнатными растениями, из-за их повышенной чувствительности.

31 июля — запрещено пересаживать цветы в это время.

Источник: rsute.ru