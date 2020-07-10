10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лучшие дни для пересадки комнатных растений по лунному календарю в июле 2020 года

11:45 10.07.2020 Фото: pxhere.com
0

11 июля — неблагоприятный день для пересадки растений и проведения каких-либо уходовых процедур для них.

Лучшие дни для пересадки комнатных растений по лунному календарю в июле 2020 года
10 июля — подходящее время для совершения полива растений, опрыскивания от вредителей и внесения минеральных удобрений

Многие цветоводы-любители знают, что пересаживать цветы и проводить иные процедуры по уходу за ними, необходимо в соответствии с лунным календарем. В июле 2020 года, а именно в период с 10 по 31 число, имеется немало благоприятных дней для пересадки растений. Астрологи назвали лучшие дни для проведения разных манипуляций с цветами, чтобы поддержать красоту и здоровый вид.

Лунный календарь цветовода на период с 10 по 20 июля 2020 года

10 июля — подходящее время для совершения полива растений, опрыскивания от вредителей и внесения минеральных удобрений.

11 июля — неблагоприятный день для пересадки растений и проведения каких-либо уходовых процедур для них.

12-13 июля — противопоказана пересадка растений в это время. Впрочем, лук на перо, зелень или чеснок приживутся неплохо. Можно проводить работу с вредителями, опрыскивать растения, поливать и удобрять их.

14 июля — можно совершать любые уходовые процедуры по отношению к растениям, однако нужно быть осторожными с корнями растений. Корневая система очень чувствительна во время убывающей Луны.

15 июля — хорошо в это время пересаживать луковичные растения и клубневые.

16-18 июля — Луна продолжает убывать, а потому позволительно пересаживать только вьющиеся растения. Для всех остальных можно проводить профилактику против вредителей и рыхлить почву.

19 июля — день отлично подходит для полива, опрыскивания растений, подкармливания и пересаживания комнатных растений. Лучше всего уделить внимание клубневым и луковичным цветам.

20 июля — в это время можно пересаживать только те растения, которым необходимо поменять почву.

Лунный календарь цветовода на период с 21 по 31 июля 2020 года

21 июля — позволительно совершать лишь полив укоренившихся черенков. Еще, эти процедуры следует проводить либо рано утром, либо вечером.

22 июля — в это время противопоказано проводить пересадку комнатных растений. Лучше заняться профилактикой вредителей.

23 июля — растения следует защитить от попадания прямых солнечных лучей.

24 июля — день благоволит для пересадки цветов и прочих растений. От проведения каких-либо других процедур необходимо отказаться, и перенести их на более благоприятное время.

25 июля — запрещено пересаживать цветы и вносить им удобрения, можно проводить растениям лишь легкий полив.

26 июля — хорошо в это время вынести комнатные цветы на свежий воздух для проветривания.

27-28 июля — этот период отлично подходит для совершения любых уходовых процедур за растениями.

29 июля — день хорош для проведения борьбы с различными вредителями растений.

30 июля — не рекомендуется проводить какие-либо манипуляции с комнатными растениями, из-за их повышенной чувствительности.

31 июля — запрещено пересаживать цветы в это время.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите цветы в доме? Много комнатных красавцев у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакую часть техзадания предоставил ООО "Полигон" владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА 7
12:20 10-07-2020
Какую часть техзадания предоставил ООО
БердскРабота в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
12:18 10-07-2020
Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
12:15 10-07-2020
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
Бердск"Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!": называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе 1
12:15 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
12:13 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
БердскНовый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ 81
12:10 10-07-2020
Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
12:09 10-07-2020
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска 32
12:06 10-07-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска
БердскЗа какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
12:06 10-07-2020
За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
Чем опасна "пятница 13": как уберечься и избежать неприятностей
12:02 10-07-2020
Чем опасна