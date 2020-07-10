Приметы о еде: почему нельзя есть первый блин и резать хлеб на весу

Приметы испокон веков помогали людям притягивать удачу и отводить беду. Быт в далеком прошлом имел для людей гораздо большее значение, и особое внимание наши предки уделяли еде и приему пищи. На основе этих наблюдений были созданы приметы, которыми мы пользуемся до сих пор. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает ознакомиться с приметами о еде, которые помогут подготовиться к грядущим событиям и избежать неприятностей.
Приметы во время еды
- Разлить чай или кофе — к приятным переменам в жизни.
- Если на столе после обеда осталась грязная ложка — грянут незваные гости.
- Прикусить язык во время еды — к обману, лжи, предательству.
- Если в яичнице или другом блюде попалась скорлупа — впереди опасность, кто-то из знакомых собирается навредить.
- Рассыпать сахар — к сладкой, счастливой жизни.
- Рассыпать соль — к скандалам и разладу. Чтобы нейтрализовать дурную примету, соберите соль и бросьте ее через плечо.
- Нельзя резать хлеб на весу — в семье будет много горя.
- Нельзя есть с ножа — в сердце зло поселится.
- Первый блин — заупокойный, его не едят, а выкладывают на тарелку и оставляют на окне.
- Если сбежала каша или молоко, обратите внимание, с какой стороны. Если слева — к ухудшению финансового
- положения и бедности. Если справа — к деньгам и успеху в делах.
- Чаинка в стакане плавает — к приятному подарку. Подобное поверье существует и о мухе, попавшей в суп.
- Нельзя убирать крошки со стола рукой — этой рукой потом будешь просить милостыню.
- Нельзя есть в темноте — дети мошенниками станут.
- Уронить тарелку с едой — к голоду.
Народные приметы о еде
- Нельзя есть рыбу с головы — можно накликать неприятности.
- Нельзя оставлять еду недоеденной — бедным будешь и немощным, остатки можно отдать на съедение животным и птицам.
- Выбросить хлеб — к голоду, несчастьям и нищете.
- Во время нарезания пирога, торта или хлеба нельзя оставлять нож в мякоти — это может привести к вражде между членами семьи.
- Нельзя есть во время работы, учебы или выполнения домашнего задания — память будет плохой.
- Если еда в печи плохо готовится (подгорает, остается сырой) — жди несчастья и проблем с деньгами.
- Женщина, которая накалывает хлеб на вилку, будет несчастна в любви и не найдет счастье.
- Нельзя доедать чужие остатки еды — наши предки верили, что так можно узнать чужие мысли, забрать чужое здоровье, удачу и благополучие.
- Чтобы обрести счастье, перед обедом и после него необходимо съесть кусок белого хлеба.
Источник: dailyhoro