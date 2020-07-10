10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Приметы о еде: почему нельзя есть первый блин и резать хлеб на весу

11:54 10.07.2020 Фото: pxhere
0

К народной мудрости взывают и по сей день, даже находясь за обеденным столом. Народные приметы помогут растолковать даже то, почему рыбу нельзя есть с головы.

Приметы о еде: почему нельзя есть первый блин и резать хлеб на весу
Нельзя резать хлеб на весу

Приметы испокон веков помогали людям притягивать удачу и отводить беду. Быт в далеком прошлом имел для людей гораздо большее значение, и особое внимание наши предки уделяли еде и приему пищи. На основе этих наблюдений были созданы приметы, которыми мы пользуемся до сих пор. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает ознакомиться с приметами о еде, которые помогут подготовиться к грядущим событиям и избежать неприятностей.

Приметы во время еды

  • Разлить чай или кофе — к приятным переменам в жизни.
  • Если на столе после обеда осталась грязная ложка — грянут незваные гости.
  • Прикусить язык во время еды — к обману, лжи, предательству.
  • Если в яичнице или другом блюде попалась скорлупа — впереди опасность, кто-то из знакомых собирается навредить.
  • Рассыпать сахар — к сладкой, счастливой жизни.
  • Рассыпать соль — к скандалам и разладу. Чтобы нейтрализовать дурную примету, соберите соль и бросьте ее через плечо.
  • Нельзя резать хлеб на весу — в семье будет много горя.
  • Нельзя есть с ножа — в сердце зло поселится.
  • Первый блин — заупокойный, его не едят, а выкладывают на тарелку и оставляют на окне.
  • Если сбежала каша или молоко, обратите внимание, с какой стороны. Если слева — к ухудшению финансового
  • положения и бедности. Если справа — к деньгам и успеху в делах.
  • Чаинка в стакане плавает — к приятному подарку. Подобное поверье существует и о мухе, попавшей в суп.
  • Нельзя убирать крошки со стола рукой — этой рукой потом будешь просить милостыню.
  • Нельзя есть в темноте — дети мошенниками станут.
  • Уронить тарелку с едой — к голоду.

Народные приметы о еде

  • Нельзя есть рыбу с головы — можно накликать неприятности.
  • Нельзя оставлять еду недоеденной — бедным будешь и немощным, остатки можно отдать на съедение животным и птицам.
  • Выбросить хлеб — к голоду, несчастьям и нищете.
  • Во время нарезания пирога, торта или хлеба нельзя оставлять нож в мякоти — это может привести к вражде между членами семьи.
  • Нельзя есть во время работы, учебы или выполнения домашнего задания — память будет плохой.
  • Если еда в печи плохо готовится (подгорает, остается сырой) — жди несчастья и проблем с деньгами.
  • Женщина, которая накалывает хлеб на вилку, будет несчастна в любви и не найдет счастье.
  • Нельзя доедать чужие остатки еды — наши предки верили, что так можно узнать чужие мысли, забрать чужое здоровье, удачу и благополучие.
  • Чтобы обрести счастье, перед обедом и после него необходимо съесть кусок белого хлеба.

Источник: dailyhoro

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы съедаете первый блин? Какие еще приметы о еде знаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакую часть техзадания предоставил ООО "Полигон" владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА 7
12:20 10-07-2020
Какую часть техзадания предоставил ООО
БердскРабота в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
12:18 10-07-2020
Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
12:15 10-07-2020
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
Бердск"Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!": называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе 1
12:15 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
12:13 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
БердскНовый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ 81
12:10 10-07-2020
Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
12:09 10-07-2020
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска 32
12:06 10-07-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска
БердскЗа какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
12:06 10-07-2020
За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
Чем опасна "пятница 13": как уберечься и избежать неприятностей
12:02 10-07-2020
Чем опасна