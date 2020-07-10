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Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью

12:13 10.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/iamgeegun/?hl=ru
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На вечеринке артисту стало плохо, он вышел в туалет и разделся, так как хотел принять душ, которого вовсе не было. Полиция задержала его абсолютно голым и вывела под руки.

Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
Рэпер «с размахом» отметил день рождения своего сына Давида в Майами

Известный рэпер Джиган во второй раз стал гостем программы «Что было дальше?», которая выходит на YouTube. В программе артист вместе с комиками обсудил тему своей наркотической зависимости.

Рэпер рассказал, что на вечеринках ему подмешивали тяжелые наркотики и после бурного празднования рождения своего сына Давида он оказался в наркологической лечебнице.

На вечеринке артисту стало плохо, он вышел в туалет и разделся, так как хотел принять душ, которого вовсе не было. Полиция задержала его абсолютно голым и вывела под руки. Джиган говорит, что в тот момент абсолютно ничего не понимал.

«Я говорю: «Это все клип. Мы снимаем музыкальное видео. Я порноактер!» – шутит Джиган с комиками в шоу.

После лечения в Майами рэпер лечился еще в 4 Московских клиниках. Ему ставили уколы, капельницы и очищали кровь, к счастью все эти процедуры помогли артисту прийти в себя. но вот водить машину ему запрещено, официально он признан психбольным.

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