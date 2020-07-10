Самые умные и глупые: Узнай, какую нишу среди знаков зодиака занимаешь ты!

Представительницы прекрасного пола, рожденные под знаком Близнецов, не только блещут умом, но и памятью

Специалисты в области астрологии отмечают, что представители каждого знака зодиака могут мыслить по-разному. Есть люди, которые обладают молниеносной реакцией и могут быстро принять верное решение в сложной ситуации, а другие способны трудиться, не покладая рук и добиваться прекрасных результатов в определенных профессиях. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут показаться глупыми, а какие умными.

В чем проявляется глупость Тельцов и Козерогов среди мужчин

Мужчинам-Тельцам не сильно нравится заниматься чем-то новым, а вот в роли исполнителей они показывают прекрасные результаты, и связано это с тем, что они не боятся труда, проявляют упорство. Среди выдающихся людей под таким сочетанием звезд был рожден Иммануил Кант.

Козерогам не рекомендуется выбирать сферу деятельность, где необходимо показывать высокие интеллектуальные навыки. Мужчины, рожденные под таким сочетанием звезд, любят все вопросы решать при помощи силы, а также им нравятся философствовать, но темы этих разговоров всегда приземленные.

У Козерогов есть и сильные стороны, ведь они всегда стараются добиться своей цели, а также дисциплинированы. Тут также есть и исключения, ведь Иисак Ньютон был представителем именного этого знака.

Глупыми среди женщин считаются Раки и Рыбы

Рыбы практически всегда демонстрируют свою глупость, но их этот факт совершенно не расстраивает. Решение интеллектуальных задач им дается достаточно сложно, но вот решить сложные задачи в быту могут проще простого. Мужчины очень любят своих спутниц-Рыб, и всегда готовы обеспечить всем необходимым.

Раки также вошли в рейтинг глупых женщин по знаку зодиака, и связано это не с отсутствием знаний, а наоборот, из-за того, что их очень много, но все они поверхностны. Представительницы знака могут прекрасно манипулировать людьми, и подталкивать их к решению, которое выгодно именно им, и именно это качество им помогает быть на плаву в жизни.

Глупость женщин-Козерогов проявляется в том, что они очень сильно упрямы и сварливы, но у них есть и преимущества, ведь всегда стремятся к своей цели и трудности их совершенно не пугают.

Самые умные мужчины по знаку зодиака

Мужчины-Водолеи наделены достаточно высоким интеллектом, но самое главное то, что они могут свои теоретические знания правильно применить на практике. Им нравится искать что-то новое и интересное, но если этого не получилось, то могут изобрести самостоятельно. Положительным у Водолеев является то, что они могут признавать свои ошибки.

Близнецы выдаются не только своим умом, но и хитростью, ведь могут придумать самую настоящую аферу и успешно ее реализовывают. Им не страшны трудности и эксперименты. Общаться с ними интересно, ведь они эрудиты.

Девы-мужчины проявляют невероятную внимательность к мельчайшим деталям, а также ум у них сложен аналитически. Им достаточно просто реализовать себя в научной сфере. Прекрасно подходят им профессии, связанные с педагогикой.

Женские знаки зодиака, которые проявляют острый ум

Стрельцы всегда интересуются чем-то новым, а также всегда стараются самообразовываться. Все приобретенные знания обязательно должны применить на практике.

Весы прекрасно разбираются в психологии, и видят людей насквозь, а вот с практическим применением полученных знаний у них могут возникнуть трудности.

Представительницы прекрасного пола, рожденные под знаком Близнецов, не только блещут умом, но и памятью. Все задачи, которые были перед ними поставлены, могут выполнить достаточно легко. Благодаря гибкому уму с легкостью приспосабливаются к любым условиям.

Женщины-Водолеи очень быстро развиваются, но их может ввести ступор идея или гипотеза, которая была переоценена. Личности они многогранные, и из-за этого довольно часто могут переключаться с одного дела на другое.

Стоит отметить, что из любого правила есть исключения, и под любым сочетанием звезд может родиться настоящий гений.

Источник: rsute.ru