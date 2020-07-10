За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?

Кому предлагают самую высокую заработную плату в Новосибирске?
Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие вакансии в Новосибирске предлагают самые высокие заработные платы. Первое место в рейтинге заняла вакансия менеджера по продажам средств индивидуальной защиты (СИЗ).
«Успешный кандидат, претендующий на должность менеджера по продажам СИЗ, сможет зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц, однако для этого нужно иметь собственную базу потенциальных клиентов, которым могут быть интересны медицинские маски, респираторы, перчатки, санитайзеры и бактерицидные лампы – именно такое требование указано в вакансии», — рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.
Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Новосибирске
|Вакансия
|Предлагаемая заработная плата
|Ссылка
|Менеджер по продажам СИЗ (средств индивидуальной защиты)
|от 500 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37372192
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Директор по продажам (комплектация ТЭК)
|от 300 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37660828
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Директор по производству
|от 250 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37626027
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Главный инженер (строительная генподрядная организация)
|от 250 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/36006464
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Кладовщик
|236 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37634506
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Коммерческий директор
|от 200 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37687233
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Бренд-маркетолог
|от 200 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37594732
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Директор обособленного подразделения
|от 150 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37816558
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Руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок
|от 150 000 руб. на руки
|https://hh.ru/vacancy/37776702
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Врач-специалист
|от 145 000 до 160 000 руб.
|https://hh.ru/vacancy/36853268
На сегодняшний день в Новосибирске открыто около тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения от компаний из строительной отрасли, из сферы недвижимости, услуг для бизнеса и ИТ-технологий. Что до профессиональной принадлежности, то сегодня столь высокий уровень заработных плат обычно предлагают в вакансиях для представителей сфер «Продажи», «Строительство» и «ИТ, телеком».