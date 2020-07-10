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За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?

12:06 10.07.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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Главного инженера ждут на зарплату в 250 тысяч рублей. На сегодняшний день в Новосибирске открыто около тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей.

За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
Успешный кандидат, претендующий на должность менеджера по продажам СИЗ, сможет зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц

Кому предлагают самую высокую заработную плату в Новосибирске?

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие вакансии в Новосибирске предлагают самые высокие заработные платы. Первое место в рейтинге заняла вакансия менеджера по продажам средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Успешный кандидат, претендующий на должность менеджера по продажам СИЗ, сможет зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц, однако для этого нужно иметь собственную базу потенциальных клиентов, которым могут быть интересны медицинские маски, респираторы, перчатки, санитайзеры и бактерицидные лампы – именно такое требование указано в вакансии», — рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Новосибирске

Вакансия Предлагаемая заработная плата Ссылка
Менеджер по продажам СИЗ (средств индивидуальной защиты) от 500 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37372192

Директор по продажам (комплектация ТЭК)

 от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37660828

Директор по производству

 от 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37626027

Главный инженер (строительная генподрядная организация)

 от 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/36006464

Кладовщик

 236 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37634506

Коммерческий директор

 от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37687233

Бренд-маркетолог

 от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37594732

Директор обособленного подразделения

 от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37816558

Руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок

 от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37776702

Врач-специалист

 от 145 000 до 160 000 руб. https://hh.ru/vacancy/36853268

На сегодняшний день в Новосибирске открыто около тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения от компаний из строительной отрасли, из сферы недвижимости, услуг для бизнеса и ИТ-технологий. Что до профессиональной принадлежности, то сегодня столь высокий уровень заработных плат обычно предлагают в вакансиях для представителей сфер «Продажи», «Строительство» и «ИТ, телеком».

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