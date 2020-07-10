За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?

Главного инженера ждут на зарплату в 250 тысяч рублей. На сегодняшний день в Новосибирске открыто около тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей.

Успешный кандидат, претендующий на должность менеджера по продажам СИЗ, сможет зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц

Кому предлагают самую высокую заработную плату в Новосибирске?

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие вакансии в Новосибирске предлагают самые высокие заработные платы. Первое место в рейтинге заняла вакансия менеджера по продажам средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Успешный кандидат, претендующий на должность менеджера по продажам СИЗ, сможет зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц, однако для этого нужно иметь собственную базу потенциальных клиентов, которым могут быть интересны медицинские маски, респираторы, перчатки, санитайзеры и бактерицидные лампы – именно такое требование указано в вакансии», — рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Новосибирске

Вакансия Предлагаемая заработная плата Ссылка Менеджер по продажам СИЗ (средств индивидуальной защиты) от 500 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37372192 Директор по продажам (комплектация ТЭК) от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37660828 Директор по производству от 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37626027 Главный инженер (строительная генподрядная организация) от 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/36006464 Кладовщик 236 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37634506 Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37687233 Бренд-маркетолог от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37594732 Директор обособленного подразделения от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37816558 Руководитель сектора логистики в сфере автомобильных перевозок от 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/37776702 Врач-специалист от 145 000 до 160 000 руб. https://hh.ru/vacancy/36853268

На сегодняшний день в Новосибирске открыто около тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения от компаний из строительной отрасли, из сферы недвижимости, услуг для бизнеса и ИТ-технологий. Что до профессиональной принадлежности, то сегодня столь высокий уровень заработных плат обычно предлагают в вакансиях для представителей сфер «Продажи», «Строительство» и «ИТ, телеком».