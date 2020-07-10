10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде

12:09 10.07.2020 Фото: pexels
0

Беспорядки на улицах Белграда, вызванные недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной инфекции, продолжаются.

Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
Полиция разгоняет демонстрантов с центральных улиц

Беспорядки на улицах Белграда, вызванные недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной инфекции, продолжаются в среду вечером, полиция разгоняет демонстрантов с центральных улиц, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящий момент группы протестующих, недовольных нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей, рассеяны по множеству небольших улиц неподалеку от здания парламента страны, где ранее прошли главные выступления, и вблизи площади Республики.

Силы безопасности выстроились в кордоны вместе с бронемашинами и конной полицией, для рассеивания толпы используют слезоточивый газ. В правоохранителей кидают пиротехнику, камни, дорожные знаки и различный мусор. Стычки периодически возникают и прекращаются в разных частях города, при этом со стороны невозможно определить, координируют ли протестующие свои действия и каким образом, и где вспыхнет следующий очаг столкновений.

Акция перед зданием Скупщины (парламента) началась в среду днем и поначалу носила мирных характер. Несколько тысяч человек вышли выразить недовольство ограничительными мерами из-за COVID-19 и политикой президента Александра Вучича. Беспорядки же начались ранее — в ночь со вторника сразу после объявления Вучичем о новых мерах.

Вучич в среду назвал ночные беспорядки в Белграде грубейшим политическим насилием за последние несколько лет и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из стран региона.

Сербский президент вечером во вторник объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От демонстраций коронавирус уйдет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Позором антироссийскую статью Daily Express назвали британцы в Сети
12:30 10-07-2020
Позором антироссийскую статью Daily Express назвали британцы в Сети
БердскКакую часть техзадания предоставил ООО "Полигон" владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» для получения разрешения на стройку свалки под Бердском, рассказали в СибНИА 7
12:20 10-07-2020
Какую часть техзадания предоставил ООО
БердскРабота в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
12:18 10-07-2020
Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
12:15 10-07-2020
Не за горами 4-дневная рабочая неделя, уверен Медведев
Бердск"Сколько же любителей халявы развелось. Идите работайте!": называют наглыми желающих получить выплату на каждого ребенка в 10 000 рублей от Путина в августе 1
12:15 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
12:13 10-07-2020
Как поехал с катушек и стал психбольным, рассказал рэпер Джиган в откровенном интервью
БердскНовый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ 81
12:10 10-07-2020
Новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом около кладбища закроет свалки рядом с Бердском, Искитимом, Линево и Кольцово, заявили в МинЖКХ
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
12:09 10-07-2020
Слезоточивый газ против демонстрантов применила полиция в Белграде
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска 32
12:06 10-07-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать 95 переболевших жителям Бердска
БердскЗа какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?
12:06 10-07-2020
За какую работу платят 500 тысяч рублей в месяц, а за какую 300 тысяч рублей в Новосибирске?