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Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц

12:18 10.07.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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80 вакансий открыты для жителей Бердска и Искитима от работодателей через Центр занятости населения.

Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
Рабочих постоянно ждут на предприятиях Бердска
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик ИП Гашников Александр Владимирович от 30000
до 30000		 8(913) 9132121
alex@signalauto.ru
Электрогазосварщик Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ ПГС-К,ООО от 20000
до 25000		 8(913) 9391711
personal@solos.ru
Слесарь-ремонтник АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Электрогазосварщик Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-инструментальщик Гранит-1, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер по охране труда МКУ «ЦОД» от 23000
до 25000		 8(38341) 20110
mku_cod@mail.ru
Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Разнорабочий ООО «БСК» от 25000
до 35000		 8(383) 2380944
Разнорабочий ООО «БСК» от 25000
до 35000		 8(383) 2380944
Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Механик гаража, автомеханик ООО «Магеллан» от 30000
до 30000		 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер ИП Голубев В.А. от 30000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист экскаватора Рубин,ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник производства (на транспорте) ООО «Магеллан» от 40000
до 40000		 8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
Грузчик ООО «Верже» от 15200
до 15200		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Горничная, уборка номеров «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 22500
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Пекарь Солди ООО от 25000
до 25000		 8(913) 4752272
Уборщик территорий МБДОУ № 1 «Сибирячок» от 15163
до 15163		 8(38341) 37034
bsk_du01@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ «Экономический лицей» от 15000
до 25000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Заведующий столовой МАОУ «Экономический лицей» от 35000
до 35000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка МАОУ «Экономический лицей» от 19000
до 30000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка МАОУ «Экономический лицей» от 20000
до 40000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя. Бердский кирпичный завод, ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МАОУ «Экономический лицей» от 25000
до 40000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000
до 16000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15769
до 15769		 8(38341) 30501
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрик «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000
до 25000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Подсобный рабочий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163
до 15163		 8(38341) 30501
Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500
до 19500		 8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000
до 35000		 8(38341) 22069
Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500
до 19500		 8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
Дворник «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 20000
до 20000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик, требуется помощник кладовщика. ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163
до 15163		 8(38341) 30201
Сборщик обуви ООО ОБУВЬ РОССИИ от 18311
до 18311		 8(38341) 30501
Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 15163
до 18000		 8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) Солди ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163
до 15163		 8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
Кладовщик инструментальной кладовой Вега-Арсенал,ООО от 19500
до 19500		 8(923) 1260023
Уборщик территорий МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163
до 18000		 8(38341) 50454
Оператор прачечной самообслуживания Солди ООО от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Сторож (вахтер) МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163
до 19000		 8(38341) 50454
Дворник Ясная поляна ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7955834
Горничная Солди ООО от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Горничная ООО «Тонус» от 18000
до 18000		 8(918) 9776982
hr@hotelborviha.ru
Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15163
до 15163		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Охранник Солди ООО от 18000
до 18000		 8(952) 9054977
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик ООО «Квартал-С» от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000
до 25000		 8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15200
до 18000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 36000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000
до 40000		 8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
Конструктор одежды ООО «Фетров» от 20000
до 26000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Инженер по наладке и испытаниям, электронщик ООО «НОТИС» от 25000
до 30000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ СОШ № 4 от 18000
до 20000		 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
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