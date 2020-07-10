Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик
|ИП Гашников Александр Владимирович
|от 30000
|8(913) 9132121
alex@signalauto.ru
|Электрогазосварщик
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ
|ПГС-К,ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 9391711
personal@solos.ru
|Слесарь-ремонтник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 18000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Электрогазосварщик
|Гранит-1, ООО
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-инструментальщик
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер по охране труда
|МКУ «ЦОД»
|от 23000
до 25000
|8(38341) 20110
mku_cod@mail.ru
|Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 25000
до 25000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Специалист по кадрам
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Разнорабочий
|ООО «БСК»
|от 25000
до 35000
|8(383) 2380944
|Разнорабочий
|ООО «БСК»
|от 25000
до 35000
|8(383) 2380944
|Механик
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Механик гаража, автомеханик
|ООО «Магеллан»
|от 30000
до 30000
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист экскаватора
|Рубин,ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник производства (на транспорте)
|ООО «Магеллан»
|от 40000
до 40000
|8(913) 9549553
magellanw.buh@yandex.ru
|Грузчик
|ООО «Верже»
|от 15200
до 15200
|8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Горничная, уборка номеров
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 22500
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Пекарь
|Солди ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 4752272
|Уборщик территорий
|МБДОУ № 1 «Сибирячок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 37034
bsk_du01@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 15000
до 25000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Заведующий столовой
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 23091
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 19000
до 30000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 20000
до 40000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя.
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|МАОУ «Экономический лицей»
|от 25000
до 40000
|8(38341) 23091
|Повар детского питания
|МБОУ СОШ № 9
|от 16000
до 16000
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15769
до 15769
|8(38341) 30501
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрик
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 25000
до 25000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Подсобный рабочий
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15163
|8(38341) 30501
|Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса)
|Школа 12,МБОУ СОШ
|от 19500
до 19500
|8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
|Старший Полицейский
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|от 24000
до 35000
|8(38341) 22069
|Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса)
|Школа 12,МБОУ СОШ
|от 19500
до 19500
|8(38341) 41558
bsk_sh12@mail.ru
|Дворник
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 20000
до 20000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик, требуется помощник кладовщика.
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15163
|8(38341) 30201
|Сборщик обуви
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 18311
до 18311
|8(38341) 30501
|Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий
|«Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО
|от 15163
до 18000
|8(383) 3470528
sbk@spsib.ru
|Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)
|Солди ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Природа-С,ООО
|от 15163
до 15163
|8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
|Кладовщик инструментальной кладовой
|Вега-Арсенал,ООО
|от 19500
до 19500
|8(923) 1260023
|Уборщик территорий
|МБДОУ № 24 «Пчелка»
|от 15163
|8(38341) 50454
|Оператор прачечной самообслуживания
|Солди ООО
|от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Сторож (вахтер)
|МБДОУ № 24 «Пчелка»
|от 15163
до 19000
|8(38341) 50454
|Дворник
|Ясная поляна ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 7955834
|Горничная
|Солди ООО
|от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Горничная
|ООО «Тонус»
|от 18000
до 18000
|8(918) 9776982
|Мойщик посуды
|ООО «НОТИС»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Охранник
|Солди ООО
|от 18000
до 18000
|8(952) 9054977
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО «Вербена»
|от 25000
до 25000
|8(913) 9541179
verbena_2011@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО
|от 15200
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 36000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
mtkachenko23@mvd.ru
|Конструктор одежды
|ООО «Фетров»
|от 20000
до 26000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Инженер по наладке и испытаниям, электронщик
|ООО «НОТИС»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Учитель (средней квалификации), начальных классов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ СОШ № 4
|от 18000
до 20000
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц
12:18 10.07.2020
80 вакансий открыты для жителей Бердска и Искитима от работодателей через Центр занятости населения.
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