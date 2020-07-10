Работа в Бердске: начальнику производства предлагают 40 тысяч рублей в месяц

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сварщик ИП Гашников Александр Владимирович от 30000

8(913) 9132121

alex@signalauto.ru

Электрогазосварщик Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Грузчик, оператор погрузо-разгрузочных работ ПГС-К,ООО от 20000

до 25000 8(913) 9391711

personal@solos.ru

Слесарь-ремонтник АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Электрогазосварщик Гранит-1, ООО от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Слесарь-инструментальщик Гранит-1, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер по охране труда МКУ «ЦОД» от 23000

до 25000 8(38341) 20110

mku_cod@mail.ru

Водитель автомобиля, автобус, права категории в, с, д «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000

до 25000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru

Разнорабочий ООО «БСК» от 25000

до 35000 8(383) 2380944

Разнорабочий ООО «БСК» от 25000

до 35000 8(383) 2380944

Механик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Механик гаража, автомеханик ООО «Магеллан» от 30000

до 30000 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Бухгалтер ИП Голубев В.А. от 30000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист экскаватора Рубин,ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Начальник производства (на транспорте) ООО «Магеллан» от 40000

до 40000 8(913) 9549553

magellanw.buh@yandex.ru

Грузчик ООО «Верже» от 15200

до 15200 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Горничная, уборка номеров «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 22500

8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Пекарь Солди ООО от 25000

до 25000 8(913) 4752272

Уборщик территорий МБДОУ № 1 «Сибирячок» от 15163

до 15163 8(38341) 37034

bsk_du01@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ «Экономический лицей» от 15000

до 25000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Заведующий столовой МАОУ «Экономический лицей» от 35000

до 35000 8(38341) 23091



Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и немецкого языка МАОУ «Экономический лицей» от 19000

до 30000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английского и китайского языка МАОУ «Экономический лицей» от 20000

до 40000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Кладовщик, кладовщик с совмещением должности делопроизводителя. Бердский кирпичный завод, ООО от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МАОУ «Экономический лицей» от 25000

до 40000 8(38341) 23091



Повар детского питания МБОУ СОШ № 9 от 16000

до 16000 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15769

до 15769 8(38341) 30501

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрик «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 25000

до 25000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Подсобный рабочий ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163

8(38341) 30501

Учитель (преподаватель) музыки и пения высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500

до 19500 8(38341) 41558

bsk_sh12@mail.ru

Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 24000

до 35000 8(38341) 22069

Преподаватель (в начальной школе) высшей категории (класса) Школа 12,МБОУ СОШ от 19500

до 19500 8(38341) 41558

bsk_sh12@mail.ru

Дворник «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 20000

до 20000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кладовщик, требуется помощник кладовщика. ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163

8(38341) 30201

Сборщик обуви ООО ОБУВЬ РОССИИ от 18311

до 18311 8(38341) 30501

Санитарка (мойщица), санитарка в санаторий «Санаторий-профилакторий «Сибиряк», АО от 15163

до 18000 8(383) 3470528

sbk@spsib.ru

Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) Солди ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963

Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163

до 15163 8(993) 0249380

zdravo-b@mail.ru

Кладовщик инструментальной кладовой Вега-Арсенал,ООО от 19500

до 19500 8(923) 1260023

Уборщик территорий МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163

8(38341) 50454

Оператор прачечной самообслуживания Солди ООО от 20000

до 20000 8(983) 1263030

borvihabuhg@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Сторож (вахтер) МБДОУ № 24 «Пчелка» от 15163

до 19000 8(38341) 50454

Дворник Ясная поляна ООО от 20000

до 20000 8(913) 7955834

Горничная Солди ООО от 20000

до 20000 8(983) 1263030

borvihabuhg@mail.ru

Горничная ООО «Тонус» от 18000

до 18000 8(918) 9776982



Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15163

до 15163 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Охранник Солди ООО от 18000

до 18000 8(952) 9054977

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик ООО «Квартал-С» от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Электрогазосварщик ООО «Вербена» от 25000

до 25000 8(913) 9541179

verbena_2011@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Продавец продовольственных товаров Бердская птицефабрика «АЛМАЗ»,ООО от 15200

8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

до 36000 8(383) 2322297, 8(383) 2322337

mtkachenko23@mvd.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску от 26000

8(383) 2322297, 8(383) 2322337

mtkachenko23@mvd.ru

Конструктор одежды ООО «Фетров» от 20000

до 26000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru

Инженер по наладке и испытаниям, электронщик ООО «НОТИС» от 25000

до 30000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru