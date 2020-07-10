«Я, живая женщина, обладаю именем Елена»: Заявляют всему миру о своей «живости» в СМИ жители Бердска. Зачем?

«Не должник, а живой человек»: о срывах судебных заседаний

Идея «живых людей» появилась совсем недавно и начала получать распространение в последние 2-3 года. Согласно теории «живых людей» или «человека-суверена» права имеет лишь тот, кто заявил, что он живой. При этом сторонники движения ссылаются на Английское морское право, Римское право, из которого некими умозаключениями делают вывод, что человек, «персона», как ее называют, бесправна, а настоящего живого человека все права прописаны в ООН, и именно на живого человека распространяется конституция РФ.

Способов заявить о своей «живости» довольно много, и у разных лидеров течения они разные. Некоторые выдают «Сертификат живого человека», другие ходят в суд, чтобы предъявить там свои права, сравнивая при этом судебное заседание с кораблем, где тюрьма – трюм, в котором перевозят груз. Как один из способов – объявления, появившиеся в печатных газетах Бердска.

«Я, живая женщина, обладаю именем Елена, вступаю в должность Генерального Исполнителя своего юридического лица», — публикуется объявление в одном из печатных изданий Бердска под заголовком «Публичное уведомление». В тексте также указывается год рождения и место регистрации. Согласно философии организации, как только человек заявил нечто подобное, он вступает в права личности, а не персоны, где персона – мертвый человек, раб, груз. Такие объявления не редкость: их можно найти практически в каждом номере большинства региональных печатных газет. В основном к обществу «живых людей» принадлежат люди старшего и среднего возраста, обычно от 40 до 60 лет.

Но если печать объявлений в местных газетах в целом не может никому помешать, то срыв судебных заседаний – довольно неприятная вещь, вдобавок, здесь можно попасть под статью 297 уголовного кодекса РФ — неуважение к суду. Юрист, пожелавший остаться анонимным, рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» 9 июля о своем опыте столкновения с ними:

— На моей практике такое не в первый раз: на дела по банкротствам приходят люди, кричащие, что они живые, и требующие при этом особого отношения и другого рассмотрения дела. Препирания начинаются уже на оглашении материалов дела – они не соглашаются с наименованием «банкрот». «Не банкрот, а живой человек!» — орут они на заседании суда, требуя, чтобы в судебной документации вместо «банкрот», «ответчик» и «истец» также стояло «живой человек». По их словам, имущество «персоны» принадлежит Англии (по некоторым данным, ФРГ), так что, когда они вступили в права человека, отобрать их деньги и недвижимость суд не вправе. Поднимается шум, успокоиться «живые люди» не хотят – приходится откладывать заседание или вызывать судебных приставов и удалять бунтующих из зала суда.

Анонимность юриста вызвана нежеланием подставить под удар себя и семью:

— Это же хулиганы, люди с неадекватным поведением. Узнают – отследят, окна разобьют, в замочную скважину клея нальют – мало ли что предусмотрено их Английским морским правом.

Сами объявления в газетах, по словам юриста, никакой юридической силы не имеют и могут служить разве что для успокоения совести написавшего.