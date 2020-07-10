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В белом сарафане вышла замуж 18-летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске

16:00 10.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольги Щенятской
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Новоиспеченный муж в восторге от выбора невесты. Её незаурядную внешность и чувство стиля он оценил, увидев профиль в Инстаграм. Парень решился написать красавице, через полгода произошла первая встреча.

В белом сарафане вышла замуж 18 летняя Жасмин за железнодорожника в Бердске
Молодожены в Бердске ждали открытия границы с Алтаем

На женихе удобные джинсы, на невесте — короткий белый сарафан. Она купила свадебный наряд, подчёркивающий стройную фигуру и не стесняющий движение.
Новоиспеченный муж в восторге от выбора невесты. Её незаурядную внешность и чувство стиля он оценил, увидев профиль в Инстаграм. Парень решился написать красавице, через полгода произошла первая встреча.

— Когда планировали зарегистрировать брак, то сразу решили, что у нас будет свадебное путешествие на Алтай. Из-за пандемии откладывали событие, а когда узнали, что границы открываются, определили дату свадьбы — 10 июля, — рассказал Валерий Романов.

Молодой жене всего 18 лет.
— Откуда такое экзотичное имя? — интересуюсь у невесты.
— Бабушка, мамина мама, любила цветок жасмин и назвала меня в честь него, — пояснила Жасмин Романова.
Теперь этот нежный цветок будет распускаться и цвести в паре с любимым мужчиной.

В узком кругу родителей и самых близких друзей ребята отпразднуют сегодня торжество в Бердске, а потом отправятся в дорогу. 7 дней в отеле на озере Ая — лучший подарок самим себе на свадьбу. Первые дни в новом статусе они проведут вдвоём на одном из красивейших курортов Сибири.
Молодожены отметили, что традиции пышных платьев и долгих церемоний считают неактуальными. Им нравится быть мобильными, проводить много времени на природе и, конечно, быть вместе!

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От редакции

Стоит ли устраивать пышное торжество на свадьбу?

Фрося, 10 июля 2020 16:20
НВР:
нет

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