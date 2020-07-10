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Ставка на мэра-локомотива: список «Единой России» на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин

16:30 10.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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В партийный список на сентябрьские выборы также вошли спикер бердского горсовета Бадьин, действующий депутат регионального парламента Родина и исполнительный директор БЭМЗа Арутюнов. Списки кандидатов-единороссов по бердским округам.

Ставка на мэра локомотива: список Единой России на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин
Если Зоя Родина победит на выборах по одномандатному округу, то поможет Борису Арутюнову стать депутатом по партийному списку

По итогам праймериз «Единая Россия» озвучила фамилии кандидатов в депутаты заксобрания Новосибирской области. Произошло это 7 июля на региональной партконференции. Выборы состоятся в сентябре, и избирательная кампания уже стартовала. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив подчеркнул, что ожидается огромная конкуренция – заксобрание обновится на 20-30%. Претендуют на место в законодательном органе власти и бердчане.

В список кандидатов-еднороссов вошли председатель бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин, исполнительный директор Бердского электромеханического завода Борис Арутюнов, руководитель лицея №6 Зоя Родина, спикер заксобрания Андрей Шимкив (баллотируется по одномандатному округу №13), а также мэр Бердска Евгений Шестернин.

76 мест в региональном парламенте распределят по партийным спискам и одномандатным округам. Самовыдвиженцы и партийцы займут по половине кресел в заксобрании. Поэтому голосовать придется двумя бюллетенями — за партию и конкретного кандидата в депутаты. Чем большее число голосов наберет партия, тем больше она получит мест в парламенте и, соответственно, больше влияния. На прошлых выборах в заксобрание от Бердска прошли только два кандидата — Зоя Родина и Борис Прилепский. Борис Васильевич на этот раз, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» отказался от участия в выборах в силу возраста.

Партийные списки привязаны к избирательным округам. Бердск относится к двум — №12 и 16.

Списки кандидатов выглядят следующим образом:

Территориальная группа №12 (избирательный округ №12):
1. Диденко Ирина Валериевна (депутат заксобрания от КПРФ)
2. Бадьин Валерий Георгиевич
3. Бесхлебный Вячеслав Анатольевич
4. Гончарик Владимир Федорович

Одномандатный избирательный округ №12:

Бадьин Валерий Георгиевич

Территориальная группа №16 (избирательный округ №16):
1. Шестернин Евгений Анатольевич
2. Родина Зоя Николаевна
3. Арутюнов Борис Павлович
4. Назаренко Ольга Ростиславовна

Одномандатный избирательный округ №16:
Родина Зоя Николаевна

Чтобы действующему главе Бердска Шестернину, который является безусловным локомотивом и тяжеловесом списка, стать областным депутатом в случае победы, он должен досрочно сложить с себя полномочия градоначальника. Срок работы в должности мэра у него истекает в ноябре 2020 года. Если он не откажется покинуть кресло раньше времени ради депутатского мандата, то его место в парламенте займет следующий в списке. Это Зоя Родина. В том случае, если она одержит победу на выборах по одномандатному округу, то мандат перейдет следующему в партийном списке — Борису Артюнову.

Скорее всего, именно так и произойдет: Шестернин отдаст свой мандат однопартийцам и останется руководить городом до конца установленного срока. Но у него есть все шансы сделать партийный список более привлекательным для избирателей и собрать больше голосов за «Единую Россию».

По словам секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака определением кандидатов в депутаты формируется «команду губернатора, которая в последующие пять лет будет реализовывать наказы и предвыборную программу Андрея Травникова». С ней ЕР будет участвовать в выборах-2020.

Выдвижение кандидатов в заксобрание Новосибирской области завершается 22 июля.

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От редакции

Кто их бердчан-единороссов пройдет в заксобрание?

Аноним, 10 июля 2020 16:46
А что они сделали уже для избирателей Бердска? "Огласите весь список" достижений.
Аноним, 10 июля 2020 16:47
Чем меньше от этой партии будет в заксобрании, тем лучше. Вся беды в стране от Единой России!

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