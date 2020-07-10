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Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска

18:53 10.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Шалдов отметил, что готов диалогу с «Курьер. Среда Бердск». Проект он предоставит, как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, но только через два-три месяца.

Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО Полигон Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска
Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО Полигон Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска

Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям БердскаИспугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом «Бердск-Центральный», заявил застройщикЕщё 55 новостей

Проект будущей свалки есть, он находится на доработке. Об этом рассказал директор ООО «Полигон» Денис Шалдов 10 июля. Напомним, «Курьер. Среда Бердск» разбирался, какую часть техзадания предоставили застройщики владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» СибНИА для получения разрешения на стройку свалки под Бердском. Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Из техзадания стало понятно, что захоронение в яме все-таки на будущем объекте будет. Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин против свалки в Искитиме и Бердске и против того, чтобы поднимать людей на голодовки. Но власть Бердска закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы.

«Курьер. Среда Бердск» предложил опубликовать проект будущего полигона ТКО, Денис Шалдов отметил, что готов к диалогу с редакцией, но проект еще у разработчиков.

— Мы готовы предоставлять документы, но пока проект не получил заключение главной экологической экспертизы, мы не готовы представлять и показывать проект. Он находится на доработке. Возможно, после экспертизы в проект будут внесены изменения. В министерство ЖКХ мы предоставляли эскизный проект, — рассказал Денис Сергеевич 10 июля.

Шалдов отметил, что как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза, тогда он предоставит проект. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, вторая строительная в городе Омске.

— Проект пойдет в Москву через два-три месяца. Детально о полигоне мы сможем говорить только через год, — подчеркнул Шалдов.

Напомним, министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов отметил, что строительство полигона ТКО в Искитимском районе рядом с кладбищем Бердска возможно только в случае положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но при этом в тексте отмечено, что согласно заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Как может проект зоны соответствовать нормам, если рядом с будущим полигоном располагается аэродром «Бердск-Центральный», а роза ветров разнесет запахи по городу? Этот вопрос мы направили в министерство ЖКХ. И частично на него ответил сам Денис Шалдов. Он сказал, что Роспотребнадзор дал положительное заключение только на проект санитарно-защитной зоны. Остальные экспертизы — впереди.

Как сможет соседствовать полигон, у которого могут скапливаться птицы, и аэродром? Оказывается, этот момент проработан в проекте. Читайте ответ в самое ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 10 июля 2020 15:22
бердчан потихоньку приучают к мысли о том, что помойке быть и Вы горожане удалено. Все решено, хоть на голове стойте,хоть всем городом голодовку объявляйте. Можете даже все сдохнуть, помойке быть, деньги выделены и поделены. Прав у бердчан НЕТ.
Аноним, 10 июля 2020 19:42
Конечно нет А сейчас тем более, всё, поправки приняты, всё и вся обнулилося. "Дуб, орех или мочало? Начинаем всё сначала!"
Шок, 10 июля 2020 15:48
В Москве, Сан Саныч все согласует и подпишет не беспокойтесь
Аноним, 10 июля 2020 19:42
кто мне объяснит как так получилось, что один гражданин Бердска покупает в Искитимском р-не участок земли, а потом выбор места под полигон под мусор выпадает именно на этот участок??? Кто и как решал этот вопрос??? В ясновидения я не верю, а вот по моему мнению сильно пахнет инсайтом или коррупцией. На эту особенность выбора места надо обратить внимание инициативной группе бердчан, которые готовили обращение во властные структуры и считаю, что для проверки этого "ньюанса" надо направить заявление в прокуратуру. Областные структуры выбирают участок под полигон именно тот который не с того, не с сяго ранее покупается одним бердчанин. Вот здесь точно собака порылась. Что-то кажется очень сильно отдает зоной которую, к стати, один человек так желал построить.
Аноним, 10 июля 2020 20:17
Аноним от 19.42
Так этот хозяин поди сам , наверное, этот участок и предложил на заманчивое обещание свалки
По другому то как?
Аноним, 10 июля 2020 17:19
Предлагаю мнения читателей поделить. + к работе редакции, а - отношение к фигурантам материала.
Аноним, 10 июля 2020 20:13
Пока в городе будет Голубев, проблемы Бердска будут только нарастать со временем.

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