Проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска

Шалдов отметил, что готов диалогу с «Курьер. Среда Бердск». Проект он предоставит, как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, но только через два-три месяца.

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

Проект будущей свалки есть, он находится на доработке. Об этом рассказал директор ООО «Полигон» Денис Шалдов 10 июля. Напомним, «Курьер. Среда Бердск» разбирался, какую часть техзадания предоставили застройщики владельцам аэродрома «Бердск-Центральный» СибНИА для получения разрешения на стройку свалки под Бердском. Открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Из техзадания стало понятно, что захоронение в яме все-таки на будущем объекте будет. Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин против свалки в Искитиме и Бердске и против того, чтобы поднимать людей на голодовки. Но власть Бердска закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы.

«Курьер. Среда Бердск» предложил опубликовать проект будущего полигона ТКО, Денис Шалдов отметил, что готов к диалогу с редакцией, но проект еще у разработчиков.

— Мы готовы предоставлять документы, но пока проект не получил заключение главной экологической экспертизы, мы не готовы представлять и показывать проект. Он находится на доработке. Возможно, после экспертизы в проект будут внесены изменения. В министерство ЖКХ мы предоставляли эскизный проект, — рассказал Денис Сергеевич 10 июля.

Шалдов отметил, что как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза, тогда он предоставит проект. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, вторая строительная в городе Омске.

— Проект пойдет в Москву через два-три месяца. Детально о полигоне мы сможем говорить только через год, — подчеркнул Шалдов.

Напомним, министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов отметил, что строительство полигона ТКО в Искитимском районе рядом с кладбищем Бердска возможно только в случае положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но при этом в тексте отмечено, что согласно заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Как может проект зоны соответствовать нормам, если рядом с будущим полигоном располагается аэродром «Бердск-Центральный», а роза ветров разнесет запахи по городу? Этот вопрос мы направили в министерство ЖКХ. И частично на него ответил сам Денис Шалдов. Он сказал, что Роспотребнадзор дал положительное заключение только на проект санитарно-защитной зоны. Остальные экспертизы — впереди.

Как сможет соседствовать полигон, у которого могут скапливаться птицы, и аэродром? Оказывается, этот момент проработан в проекте. Читайте ответ в самое ближайшее время.