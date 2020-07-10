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Близка полная ликвидация COVID-19 в Китае, уверяет ученый

15:45 10.07.2020 Фото: Pixabay
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Несмотря на недавнюю вспышку COVID-19 в Пекине и продолжающуюся пандемию на планете, некоторые китайские эксперты прогнозируют, что в КНР коронавирус скоро будет окончательно побеждён.

Близка полная ликвидация COVID 19 в Китае, уверяет ученый
В настоящий момент есть все основания утверждать, что коронавирус в Китае близок к полной ликвидации

Несмотря на недавнюю вспышку COVID-19 в Пекине и продолжающуюся пандемию на планете, некоторые китайские эксперты прогнозируют, что в КНР коронавирус скоро будет окончательно побеждён. Например, так считает известный шанхайский эпидемиолог Чжан Вэньхун, мнение которого приводит издание «Хуаньцюван».

Как отметил учёный, в настоящий момент есть все основания утверждать, что коронавирус в Китае близок к полной ликвидации. В КНР регистрируются лишь точечные новые заражения, большинство из которых — завезены из-за рубежа. Так, по данным Китайского комитета по здравоохранению, за минувшие сутки обнаружено четверо новых заболевших — все они «приехали» из-за границы, в Пекине четвёртый день подряд новых заражённых нет.

Впрочем, Чжан Вэньхун призвал сограждан не расслабляться и не забывать про элементарные меры профилактики COVID-19. Некоторые из привычек, которые принесла за собой вспышка инфекции, должны сохраниться и после эпидемии, став новой нормальностью. Однако при этом сохранять избыточные ограничения врач считает неправильным, нельзя, чтобы чрезмерная профилактика тормозила восстановление экономики и мешала людям возвращаться к полноценной жизни.

С точки зрения совершенствования мер по профилактике COVID-19 учёный обратил внимание на роль технологий искусственного интеллекта, которые оказали серьёзную помощь в борьбе с болезнью на пике эпидемии. Наработки в этой сфере очень помогли выявлению круга контактировавших с «носителями» людей и их своевременному изолированию, помешав тем самым лавинообразному распространению болезни. Такие новшества необходимо внедрять и дальше, повышая готовность системы здравоохранения быстро и точечно устранять очаги возможных эпидемий.

На контрасте с КНР, практически победившей болезнь, ситуация с коронавирсом в мире остаётся крайне напряжённой, в том числе рядом с китайскими границами. На днях посольство Китая в Казахстане предупредило соотечественников о необходимости быть внимательными в связи со вспышкой пневмонии в стране. Болезнь, как сообщают СМИ, ещё более опасна чем COVID-19.

Источник: Парламентская газета

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