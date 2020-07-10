После фото и видео с мешками трупов в морге назначил нового начальника облздрава губернатор Томской области

«нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему», — сказал Жвачкин.

Сергей Дмитриев приступил к новым обязанностям сегодня, 10 июля

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя облздрава. Сергей Дмитриев приступил к новым обязанностям сегодня, 10 июля.

«Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему».

Сергей Владимирович родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем прошёл интернатуру Красноярской государственной медицинской академии по специальности «анестезиология-реаниматология». После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме им. Семашко, областном перинатальном центре, возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Томска. В 2013-2016 годах — заместитель главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2008-м в СибГМУ получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, двое дочерей.

Источник: tomsk.gov