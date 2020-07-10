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Жесть: Горы «ковидных» трупов в черных мешках с завязанными руками попали на видео в морге Томска

15:48 10.07.2020 Фото: стоп кадр с видео
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«Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», — заявил губернатор региона и уволил начальника департамента здравоохранения Александра Холопова.

Жесть: Горы ковидных трупов в черных мешках с завязанными руками попали на видео в морге Томска
Это одно из мест, где производится вскрытие больных инфекционными заболеваниями, в том числе, ковид-19

Вот уже несколько дней томичи спорят в социальных сетях, обсуждая шокирующие фотографии и видео, на которых запечатлены мешки с телами умерших, лежащие в морге чуть ли не штабелями. Предположительно, кадры сняты в отделении общей патологии № 3, расположенном на территории третьей городской больницы. Это одно из мест, где производится вскрытие больных инфекционными заболеваниями, в том числе, ковид-19. Что же вызывает возмущение населения? Противоречия между официальной статистикой умерших от коронавируса и фотографиями? Или то, что накануне оперативный штаб сообщил, что в мешках хранится мусор и ветошь для утилизации?

Скандал с томским моргом на Нахимова 3, заваленным трупами с пометками «COVID-19» получил свое продолжение, губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил со своей должности начальника департамента здравоохранения Александра Холопова. Об этом стало известно несколько часов назад. Глава региона посчитал, что руководитель департамента «не устранил бардак в подведомственном ему учреждении».

-Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов, — заявил Сергей Жвачкин, — для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?

Также губернатор посчитал, что во всех моргах нужно ужесточить пропускной режим и везде поставить видеокамеры.

-Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, — сказал глава региона, — в суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников.

Контроль за исполнением поручения Сергей Жвачкин возложил на своего заместителя по социальной политике, заместителя руководителя оперштаба Ивана Деева. К каким выводам придет комиссия, мы скоро узнаем. Пока исполняющим обязанности начальника областного департамента здравоохранения является его заместитель – Вадим Бойков, он же провел проверку морга накануне и выявил множество нарушений. В частности выявил то, что сотрудники морга работали с телами умерших от коронавируса без всяких средств индивидуальной защиты, а также в помещениях не было достаточно каталок для тел. Большую часть тел из морга на Нахимова 3, стр.5 вывезли еще 7 июля, сразу после того, как информация о том, что там происходит, стала доступной в СМИ.

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