Испугают птиц тревожными криками пернатых акустические установки на будущем полигоне ТКО рядом с аэродромом «Бердск-Центральный», заявил застройщик

Министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов завил, что проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует всем нормам. «Курьер. Среда Бердск» узнавал, как это возможно, если рядом находится аэродром. Проект свалки находится на доработке.

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Отпугивать птиц на будущем полигоне ТКО под Бердском буду такими же способами, как и в аэропортах. Об этом «Курьер. Среда Бердск» рассказал директор ООО «Полигон» Денис Шалдов 10 июля. Напомним, проект будущей свалки есть и дорабатывается, заявил директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Он его покажет на суд жителям Бердска. «Курьер. Среда Бердск» отмечал, что птицы от свалки могут попасть в турбину самолета и стать причиной катастрофы. Ведь свалка будет находиться рядом с аэродромом «Бердск-Центральный». Также напомним, власть Бердска закрыла доступ СМИ к обсуждению темы полигона ТКО на заседаниях рабочей группы.

— В проекте предусматриваются технологии, которые распугивают птиц. Такие же, как используют наши аэропорты. Объект будет поднадзорный, и мы будем соблюдать все нормы. По технологии на территории полигона никаких птиц не должно быть, — пообещал Шалдов 10 июля.

Напомним, министр ЖКХ и Энергетики региона Архипов отметил, что строительство полигона ТКО в Искитимском районе рядом с кладбищем Бердска возможно только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз. Но при этом в тексте отмечено, что согласно заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, проект санитарно-защитной зоны для полигона соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Как может проект зоны соответствовать нормам, если рядом с будущим полигоном располагается аэродром «Бердск-Центральный», а роза ветров разнесет запахи по городу? Этот вопрос мы направили в министерство. И частично на него ответил сам Денис Шалдов.

Проектировщиками, как основными методами для отпугивания птиц, рассматриваются биоакустические установки (имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности). Также акустические установки, имитирующие звуки выстрелов, отметил Шалдов.

Также напомним, «Курьер. Среда Бердск» предложил опубликовать проект будущего полигона ТКО, Денис Шалдов отметил, что готов к диалогу с редакцией, но проект еще у разработчиков.

— Мы готовы предоставлять документы, но пока проект не получил заключение главной экологической экспертизы, мы не готовы представлять и показывать проект. Он находится на доработке. Возможно, после экспертизы в проект будут внесены изменения. В министерство ЖКХ мы предоставляли эскизный проект, — рассказал Денис Сергеевич 10 июля.

Шалдов отметил, что как только будет пройдена хотя бы одна экспертиза, тогда он предоставит проект. Первая государственная экологическая экспертиза будет в Москве, вторая строительная в городе Омске.

— Проект пойдет в Москву через два-три месяца, — подчеркнул Шалдов.