6 635 россиян заболели коронавирусом за сутки на 10 июля. Зараженных уже 713 936

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 300.

За сутки зафиксировано 174 летальных исходов

За последние 24 часа в России тесты на коронавирус 6 635 человек показали положительный результат. 25,2% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. 6 635 россиян заболели коронавирусом за сутки на 10 июля.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 300, Свердловской области – 275, Ханты-Мансийском АО – 263, Алтайском крае – 240, Иркутской области – 211, Нижегородской области – 219, , Ямало-Ненецком АО – 208, Подмосковье — 199, Мурманской области – 173, Челябинской области – 129, Красноярском крае – 129, Воронежской области – 127.

За сутки зафиксировано 174 летальных исходов. Полностью вылечились 7 752 человек.

Всего на сегодня, 10 июля, в России выявлено 713 936 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны. За весь период эпидемии зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.