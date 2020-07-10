Лунный календарь стрижки ногтей и маникюра на июль 2020 года

В прежние времена ногти старались стричь в определенные дни недели, веря, что такой уход помогает притягивать в жизнь позитивные перемены.

19 числа маникюр делать не стоит — обрезание ноготков может привести к расслаиванию ногтевых пластин

Стрижка ногтей — ответственная процедура, ведь подстригая ногтевые пластины, можно не только привлечь удачу, но и стать магнитом для неприятностей. Советы астрологов на июль 2020 года помогут выбрать идеальное время для маникюра, который поможет создать прекрасный образ.

В прежние времена ногти старались стричь в определенные дни недели, веря, что такой уход помогает притягивать в жизнь позитивные перемены.

11, 12 и 13 июля: убывающая Луна в Овне — отличное время для маникюра и педикюра. Подстригая ноготки в эти дни, можно с легкостью справиться с неприятностями и обрести новых друзей. Астрологи рекомендуют стричь ногтевые пластины в первой половине дня, чтобы зарядиться бодростью и оптимизмом.

14, 15 июля: еще два благоприятных дня пройдут под влиянием Луны в Тельце. Тем, кому необходимо наладить отношения с окружением, стоит подстричь ноготки в любой из этих дней. Закругленная форма ногтей будет оптимальной и убережет от ненужной агрессии.

16, 17 и 18 июля: три дня убывающая Луна проведет в Близнецах. В первые два дня астрологи рекомендуют не трогать ногти, чтобы не спровоцировать неприятности. 18 июля обрезать ноготки — к защите от врагов и недоброжелателей. В этот день маникюр можно дополнить заговорами, защищающими от манипуляторов.

19, 20 июля: ночное светило перемещается в созвездие Рака, и 19 числа маникюр делать не стоит — обрезание ноготков может привести к расслаиванию ногтевых пластин. 20 июля, в Новолуние, стрижка ногтей усилит интуицию, которая не даст ошибиться в делах.

21, 22 июля: стрижка ногтей во время пребывания Луны во Льве ускорит их рост, а также поможет успокоить нервы, привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание. Астрологи рекомендуют заняться также укреплением ноготков, чтобы сохранить их сильными.

23, 24 июля: убывающая Луна пробудет в Деве два дня, но астрологи рекомендуют перенести стрижку ногтей на 23 июля. В этот день получится наладить отношения с близкими, а маникюр, сделанный с утра, увеличит обаяние. 23 числа стрижка ногтей может привести к появлению заусенцев.

25, 26 июля: оба дня убывающая Луна проведет в Знаке Весов, и это время благоприятно для маникюра и педикюра. Обрезая ноготки, можно оставить за спиной проблемы и неурядицы, а также разрешить множество проблем в кратчайший срок.

27, 28 июля: Луна в Скорпионе дарит заряд позитива, и это время благоприятно для стрижки ногтей. Благодаря их обрезанию и подпиливанию получится создать прекрасный образ, а также избавиться от ломкости и расслоения ногтевых пластин.

29, 30 и 31 июля: последние три дня месяца Луна будет в Стрельце. Первые два дня идеально подходят для маникюра, который можно сделать и в домашних условиях. Стричь ногти в это время — к улучшению настроения и здоровья. 31 июля от процедуры лучше отказаться, отдав предпочтение уходу за руками в целом.

Стрижка ногтей не терпит спешки и неаккуратности, а тем более — дурного настроения. Эту процедуру важно совершать аккуратно, чтобы избежать появления заусенцев и вросших ногтей. Грамотное подобранное время и следование советам астрологов помогут правильно ухаживать за ногтями, чтобы они всегда выглядели ухоженными и аккуратными.

Источник: dailyhoro