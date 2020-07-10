Принудительно госпитализировал пациента с COVID-19 суд Новосибирска

От госпитализации и установки мобильного приложения «112-ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» пациент отказался, в связи с чем Роспотребнадзор обратился в суд.

От госпитализации и установки мобильного приложения «112-ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» пациент отказался, в связи с чем Роспотребнадзор обратился в суд

Заельцовским районным судом Новосибирска рассмотрено административное исковое заявления Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в отношении гражданина, находящегося в очаге инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как установлено в суде, у ответчика подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV. В связи с этим ему выдано постановление заместителя государственного санитарного врача по Новосибирской области Самойловой Л.В. о необходимости находиться в режиме изоляции в течение 14 дней. От госпитализации и установки мобильного приложения «112-ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ» пациент отказался, в связи с чем Роспотребнадзор обратился в суд.

Административное исковое заявление о принудительной госпитализации удовлетворено, сообщает Заельцовский райсуд.