Отключили горячую воду до 15 июля в Красном Соколе в Бердске

Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-18 продлевается.

Не будет горячей воды

Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-18 продлевается до 17 часов 15 июля.

Горячей воды не будет по адресам:

— ул. Красный Сокол, 16,17,18,19,20,21,23,

— ул. Ленина, 1а.