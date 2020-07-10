Отключили горячую воду до 15 июля в Красном Соколе в Бердске

Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-18 продлевается до 17 часов 15 июля.
Горячей воды не будет по адресам:
— ул. Красный Сокол, 16,17,18,19,20,21,23,
— ул. Ленина, 1а.
Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-18 продлевается.
Производство работ по плановой чистке водоподогревателей на ЦТП-18 продлевается до 17 часов 15 июля.
Горячей воды не будет по адресам:
— ул. Красный Сокол, 16,17,18,19,20,21,23,
— ул. Ленина, 1а.
От редакции
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