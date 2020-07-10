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Насиловал пациенток-подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт-Петербурге

16:20 10.07.2020 Фото: Wallpaper Flare
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Ленинский районный суд признал доказанными два эпизода изнасилования и шесть — насильственных действий сексуального характера. Ему дали 10 лет колонии строгого режима.

Насиловал пациенток подростков под наркозом врач анестезиолог в Санкт Петербурге
Насиловал пациенток, отходящих от наркоза

Петербургский анестезиолог бюджетного центра «Ювента» Армен Оганесян признан виновным в восьми секс-преступлениях против своих пациенток. Его отправили в колонию строгого режима и отлучили от медицинской практики.

О приговоре Оганесяну «Фонтанке» 9 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью», — уточнили в пресс-службе.

Иск одной из потерпевших удовлетворен на 70 тысяч рублей.

Оганесян работал анестезиологом-реаниматологом в городском центре «Ювента» на Старо-Петергофском проспекте. Он насиловал несовершеннолетних пациенток, в палатах приходивших в себя после общего операционного наркоза.

Дело слушал Ленинский районный суд. Он признал доказанными два эпизода изнасилования и шесть — насильственных действий сексуального характера.

Оганесяна задержали в декабре 2018 года после обращения в полицию матери 16-летней пациентки.

До задержания специалист с 35-летним стажем состоял в ассоциации анестезиологов-реаниматологов.

Источник: Фонтанка

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