Ринулись за справками от нарколога выпускники и водители в июле 2020 в Бердске: За всего лишь 3 часа работы — 70 человек

Врачи выдают справки с 8.00 до 11.00 ежедневно, кроме выходных. Но задерживается еще на час, если прошли не все пациенты.

Сейчас наркологическое отделение находится в поликлинике на ул. Пушкина, 172

С 6 июля наркологическое отделение ЦГБ Бердска работает на ул. Пушкина, 172. Ежедневно врач-нарколог выдает справки в среднем 60 бердчанам. За три часа приема.

По словам сотрудников наркологического отделения, многие водители по-старинке едут за справкой на ул. Попова. Там для бердчан вывесили объявление о том, что наркология переехала по новому адресу.

— Работаем одним кабинетом. Принимаем по 60-70 человек в день. Очередь общая для всех,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 10 июля врач-нарколог.

Среди посетителей кабинета выпускники школ, пришедшие за справкой для медосмотра при поступлении в вуз, бердчане, которым требуется справка на оружейную комиссию, водительские права, а также допуск к работе.

— Люди три месяца из-за коронавируса никуда не выходили. Была отсрочка. Теперь стали на водительскую комиссию все проходить, восстанавливать права. Очередь идет быстро. Все, кто приходит, получают справки. Работаем до последнего пациента. Но, если человек, допустим, придет на прием в 11.30, он уже не пройдет. Но мы сидим почти до 12.00, чтобы принять всех тех, кто пришел с самого утра, — подчеркнула врач.

Несмотря на то, что нынче справки для медкомиссии в вузы потребуется многим выпускникам школ, врачи говорят, что справятся с выдачей медицинских документов без проблем. Тем более, что часть школьников справки уже получила.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огромная очередь образовалась за справкой к наркологу для получения или замены водительских прав 21 ноября в наркологическом отделении ЦГБ. Практически от входных дверей в здание. В 11 часу утра список составлял 160 человек.

Приказ Минздрава, который вводит новый порядок получения медицинской справки для ГИБДД, должен был вступить в силу 22 ноября. Предполагалось, что кандидаты в водители и действующие водители, которые хотят обменять права или вернуть их после лишения, должны сдавать дополнительные дорогостоящие анализы. Обязательным для получения прав станет тест на алкоголь и наркотики. Стоимость этих анализов оплачивается дополнительно.

Анализ на присутствие в моче наркотиков должен проводиться в течение двух часов после сдачи, а у медкомиссий, осуществляющих обмен информацией с нарко- и психдиспансерами, своих лабораторий нет. Анализ на CDT делается четыре часа, поэтому приехать в наркодиспансер, скорее всего, придется дважды: для сдачи крови и получения результата.

Президент Владимир Путин возмутился по поводу новой системы медосмотра и отметил, что многим это будет не по карману. После этого Минздрав отложил введение системы в силу.

Директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, ранее давшая положительный отзыв на реформу, ввести новую систему медосмотра, лишилась должности.