Клип-новинка от Элджея и Моргенштерна за 15 минут набрала около полумиллиона просмотров

Почти миллион посмотревших клип людей выразили свое отношение к увиденному отметкой «мне нравится».

Уже спустя два дня с момента появления клипа на просторах сети, число его просмотров приблизилось к семи миллионам

Новый музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея стал чрезвычайно популярен среди пользователей на Youtube. Композиция Cadillac уже спустя 15 минут после публикации на интернет-платформе, набрала около полумиллиона просмотров.

Многие пользователи сети восхитились звуком, графикой и задумкой знаменитых рэп-исполнителей.

Уже спустя два дня с момента появления клипа на просторах сети, число его просмотров приблизилось к семи миллионам. Большинство юзеров положительно оценили творчество знаменитых рэп-исполнителей. Почти миллион посмотревших клип людей выразили свое отношение к увиденному отметкой «мне нравится».

