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«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска

18:51 10.07.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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Уже появились очертания новых тротуаров и дорожек. Бердчане вынуждены гулять в той части парка, где нет реконструкции.

«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
Рабочие разравнивали щебень на дорожке парка, где проложат асфальт

Продолжается работа по реконструкции горпарка в Бердске.

Городской парк разделился на две части. На одной вырыты ямы, кипит работа по проведению водопровода и строительству пешеходных дорожек, на другой благоухают цветы и манят прохладной тенью раскидистые кустарники и деревья.

«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска

Именно на «красивой стороне» парка выдавшимся прохладным днем 10 июля прогуливались или спешили по делам редкие прохожие. На скамейках сидели подростки.

Анна Степанова обычно раз в неделю выбирается в парк и проводит здесь по несколько часов. Сейчас уже намного меньше.

-Вот похожу, цветочками полюбуюсь, посижу на скамейке и домой. А раньше путешествовала по всему парку. Скорее уже сделали бы эту реконструкцию, а то все перекопали, деревья повырубали. И что будет после — непонятно. Хуже или лучше. Мне и так парк нравился. А теперь не пройти — ноги переломаешь, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Николаевна.

«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска

Сергей Борисов имеет противоположное мнение. Он уверен, что в парке после реконструкции станет значительно лучше. А деревья вырубили аварийные, страшные. Вырастут другие.

-Вон, посмотрите, какие красивые кустарники возле скамеек вымахали за пару лет. Не то что убогие тополя и клены, И уже видно, что дорожки хорошие появятся — не то что старые, все в трещинах и ямах. Ноги поломать можно было. Всему приходит свой конец и все требует обновления, — подчеркнул Сергей.

«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска

В парке трудилась лишь небольшая группа рабочих — выравнивала щебень на дорожке. Остальные, видимо, ушли на обеденный перерыв. Так как техника не работала.

Прокладывают дорожки в парке
Автор видео Галина Панчева

Напомним, парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывания пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине несостоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
«Не пройти по парку — ноги переломаешь»: ждут окончания глобального ремонта жители Бердска
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От редакции

Парк станет лучше?

Жители города, 10 июля 2020 19:04
Уберите урода попрошайку с домовенком от красивой клумбы.Или шапку положите для сбора денег.Ну нельзя это уродство оставлять на посмешище!
Аноним, 10 июля 2020 19:56
полностью согласна! Эти две жутчайшие фигуры - образцы безвкусицы и уродства!

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