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Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

19:01 10.07.2020 Фото: dvnovosti.ru
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Сам обвиняемый в организации убийств и ОПГ заверил, что на момент вменяемых преступлений был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал.

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал может скрыться от следствия и давить на чиновников, посчитал суд

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября», — огласил решение судья Артур Карпов.

В решении суда указано, что у Фургала как у губернатора есть связи с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Сам обвиняемый заверил, что на момент вменяемых преступлений был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

Защита же настаивала, что срок давности привлечения к ответственности истек – по убийствам это максимум 15 лет, а преступления совершены в 2004-2005 годах. Адвокаты традиционно выступали за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО, но тщетно.

Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле «доказательств нет».

Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.

Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», где доля принадлежит жене Фургала.

Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.

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От редакции

Посадят надолго?

Аноним, 10 июля 2020 19:31
Беспредел
Аноним, 10 июля 2020 20:11
Всех кто в девяностые занимался беспределом , все сейчас за это ответят
....Это тогда был беспредел

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