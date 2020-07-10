10.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Закроют пивнушки в жилых домах по всей Новосибирской области, решили депутаты

19:13 10.07.2020 Фото: zsnso.ru
5 4

Именно деятельность такого «квази-общепита» способствует росту потребления алкоголя и ухудшает криминогенную обстановку, посчитали парламентарии и приняли закон в первом чтении.

Закроют пивнушки в жилых домах по всей Новосибирской области, решили депутаты
Пивным в жилых домах – не место, согласились депутаты регионального заксобрания

Законодательное Собрание Новосибирской области на заключительной для VI Созыва сессии 9 июля приняло в первом чтении закон, ограничивающий торговлю пивом.

Как подчеркнул первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, 5 мая этого года принят федеральный закон, уточняющий принципы торговли пивом.

«В новом законе есть норма, разрешающая региону полностью запретить продажу пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, — заявил первый вице-спикер. – И в Законодательное Собрание, и в Совет депутатов города Новосибирска поступает много заявлений от граждан, жалующихся на антисанитарное состояние, на безобразное поведение людей, которые употребляют пиво возле многоквартирных домов в течение всего дня, а также и ночи. Жителей беспокоят драки, поножовщина, крики и то, что подъезды и близлежащие территории превращены в общественный туалет. Сегодня принят в первом чтении закон, который требует, чтобы торговый зал был оборудован санузлами и имел площадь не менее 50 квадратных метров. Существующая норма площади — 20 квадратных метров и более. Предполагается также регламентация работы до 22 часов. Во втором чтении над законом будут работать, скорее всего, депутаты уже следующего созыва, но норма по площади в 50 квадратных метров будет введена с 1 января 2021 года».

Как пояснил депутатам министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 22-00 до 9-00, действующий на территории Новосибирской области, не распространяется на предприятия общественного питания. При этом больше половины предприятий общественного питания на территории, например, города Новосибирска, имеющих лицензии, расположены на первых этажах или в цокольных помещениях жилых домов.

Во избежание нарушения требования об ограничении торговли алкоголем в определенные часы многие объекты розничной торговли преобразованы в предприятия общественного питания путем размещения на незначительной площади одного или нескольких столов для обслуживания посетителей (оказание услуг общественного питания) в многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам.

Именно деятельность такого «квази-общепита» способствует росту потребления алкоголя и ухудшает криминогенную обстановку.

«Предлагаю добавить полномочий полиции по контролю за торговлей спиртным на сельских территориях, — заявил депутат Михаил Вересовой. — В деревнях продают всякую белиберду и поят народ бесконтрольно. И никто ничего не может сделать! Участковый говорит – у нас нет полномочий!»

По мнению Андрея Гончарова, полномочий для наведения порядка в торговле спиртным вполне достаточно.

«Вы предлагаете запретить торговлю до 50 квадратных метров? А если будет 60 метров – что изменится для жильцов этого дома, если будут покупать, распивать, кричать ночью? — обратился к министру депутат Вячеслав Журавлёв. — Вообще надо такую торговлю запрещать!»

Как пояснил Андрей Гончаров, из общего числа предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на основании лицензии, 90 % составляют рестораны, бары и кафе, которые наряду с лицензируемой алкогольной продукцией осуществляют продажу пива и пивных напитков. Введение полного запрета на розничную продажу пива в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, в период с 22-00 до 9-00 часов приведет к ситуации, что в ресторане или кафе после указанного времени можно будет заказывать только крепкие напитки. «По большому счёту, кроме нарушителей, есть расположенные в домах рестораны и кафе, которые соблюдают законодательство и не создают жильцам неудобств», – напомнил он.

Депутат Дмитрий Козловский выразил озабоченность работой «придомовых» пивных точек. «Киоск с пивом стоит прямо у дома, в десяти метрах от подъезда. Их тоже надо запрещать, я бы хотел такую поправку внести», — подчеркнул депутат.

«Надеюсь ко второму чтению в закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области» будет много поправок внесено, — подытожил обсуждение Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. — Я тоже сторонник таких радикальных мер, как полное запрещение торговли пивом в многоквартирных домах. Но, тем не менее, прав и министр торговли, когда говорит, что не должны пострадать магазины и кафе, работающие с соблюдением законодательства и не создающие жителям дискомфорта. Поэтому мы должны найти компромисс и выйти ко второму чтению уже с подготовленными предложениями».

Мнение читателей
2
1
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где наливайки мешают жить?

Аноним, 10 июля 2020 19:29
Бывший магазин 44-й там всю ночь наливают
Аноним, 10 июля 2020 19:35
Одним словом, они готовы всё запретить, но что-то им мешает... Скоро запретят дышать вообще.
Аноним, 10 июля 2020 20:02
У меня вопрос к депутатам. Сколько приходилось раз вам принимать поправки в последнее время , по торговле пивом и спиртным? А может это всё от вашего безделья. Закон принят и должен работать. Был недавно в Белоруссии там вообще нет ограничения по времени ,с утра ( открытия магазина) до его закрытия. Можно покупать что хочешь. Почему у нас постоянно вылезают проблемы. А может нам хватит только тех депутатов которые в Москве? Хватит заниматься билибердой, лучше займитесь благоустройством территорий и проверкой тех постановлений под которым ваша подпись...
Ольга, 10 июля 2020 20:08
НВР:Наша власть может только запретить. Весь мир пиво пьёт в пивных,причём пиво настоящее.
Россия никогда не допустит пивных заведений как в Европе,власть страшно боится сбора людей в одном
месте,вдруг договорятся о чём нибудь революционном. Уберут там где сильно возмущаются а все остальные продолжат продавать.
Аноним, 10 июля 2020 20:35
У нас этих наливаек в городе переизбыток, вышел из подъезда, иди в любую сторону и через минуту, вот она, родная... Закроют, правильно сделают, но гложут сомнения, на всякое принятое решение , как обычно, тысяча исключений...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Снова стал мечетью собор святой Софии в Стамбуле
20:47 10-07-2020
Снова стал мечетью собор святой Софии в Стамбуле
Иск против России за уничтожение малайзийского Boeing 777 подадут в ЕСПЧ Нидерланды
20:34 10-07-2020
Иск против России за уничтожение малайзийского Boeing 777 подадут в ЕСПЧ Нидерланды
Тестировать на COVID-19 и онкологию начнет новейшая лаборатория в Новосибирске с 20 августа
20:22 10-07-2020
Тестировать на COVID-19 и онкологию начнет новейшая лаборатория в Новосибирске с 20 августа
Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России? 
20:04 10-07-2020
Кому повысят пенсии и продлят выплаты с 1 августа в России? 
Погиб пассажир дельтаплана: видео с места крушения в Башкирии попало в Сеть
19:48 10-07-2020
Погиб пассажир дельтаплана: видео с места крушения в Башкирии попало в Сеть
Год насиловали 10-летних племянников-двойняшек их тетя с сожителем в Магадане
19:36 10-07-2020
Год насиловали 10-летних племянников-двойняшек их тетя с сожителем в Магадане
Украли алмазов и бриллиантов на 700 млн рублей у компании "Алроса"
19:26 10-07-2020
Украли алмазов и бриллиантов на 700 млн рублей у компании
Закроют пивнушки в жилых домах по всей Новосибирской области, решили депутаты 5
19:13 10-07-2020
Закроют пивнушки в жилых домах по всей Новосибирской области, решили депутаты
Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 2
19:01 10-07-2020
Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
БердскПожаловались на стоянку 50-метрового теплохода "Москва-127" рядом с купающимися на мелководье детьми жители МК "Сибиряк" Бердска 3
18:59 10-07-2020
Пожаловались на стоянку 50-метрового теплохода