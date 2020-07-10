Закроют пивнушки в жилых домах по всей Новосибирской области, решили депутаты

Пивным в жилых домах – не место, согласились депутаты регионального заксобрания

Законодательное Собрание Новосибирской области на заключительной для VI Созыва сессии 9 июля приняло в первом чтении закон, ограничивающий торговлю пивом.

Как подчеркнул первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, 5 мая этого года принят федеральный закон, уточняющий принципы торговли пивом.

«В новом законе есть норма, разрешающая региону полностью запретить продажу пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, — заявил первый вице-спикер. – И в Законодательное Собрание, и в Совет депутатов города Новосибирска поступает много заявлений от граждан, жалующихся на антисанитарное состояние, на безобразное поведение людей, которые употребляют пиво возле многоквартирных домов в течение всего дня, а также и ночи. Жителей беспокоят драки, поножовщина, крики и то, что подъезды и близлежащие территории превращены в общественный туалет. Сегодня принят в первом чтении закон, который требует, чтобы торговый зал был оборудован санузлами и имел площадь не менее 50 квадратных метров. Существующая норма площади — 20 квадратных метров и более. Предполагается также регламентация работы до 22 часов. Во втором чтении над законом будут работать, скорее всего, депутаты уже следующего созыва, но норма по площади в 50 квадратных метров будет введена с 1 января 2021 года».

Как пояснил депутатам министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 22-00 до 9-00, действующий на территории Новосибирской области, не распространяется на предприятия общественного питания. При этом больше половины предприятий общественного питания на территории, например, города Новосибирска, имеющих лицензии, расположены на первых этажах или в цокольных помещениях жилых домов.

Во избежание нарушения требования об ограничении торговли алкоголем в определенные часы многие объекты розничной торговли преобразованы в предприятия общественного питания путем размещения на незначительной площади одного или нескольких столов для обслуживания посетителей (оказание услуг общественного питания) в многоквартирных домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам.

Именно деятельность такого «квази-общепита» способствует росту потребления алкоголя и ухудшает криминогенную обстановку.

«Предлагаю добавить полномочий полиции по контролю за торговлей спиртным на сельских территориях, — заявил депутат Михаил Вересовой. — В деревнях продают всякую белиберду и поят народ бесконтрольно. И никто ничего не может сделать! Участковый говорит – у нас нет полномочий!»

По мнению Андрея Гончарова, полномочий для наведения порядка в торговле спиртным вполне достаточно.

«Вы предлагаете запретить торговлю до 50 квадратных метров? А если будет 60 метров – что изменится для жильцов этого дома, если будут покупать, распивать, кричать ночью? — обратился к министру депутат Вячеслав Журавлёв. — Вообще надо такую торговлю запрещать!»

Как пояснил Андрей Гончаров, из общего числа предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность на основании лицензии, 90 % составляют рестораны, бары и кафе, которые наряду с лицензируемой алкогольной продукцией осуществляют продажу пива и пивных напитков. Введение полного запрета на розничную продажу пива в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, в период с 22-00 до 9-00 часов приведет к ситуации, что в ресторане или кафе после указанного времени можно будет заказывать только крепкие напитки. «По большому счёту, кроме нарушителей, есть расположенные в домах рестораны и кафе, которые соблюдают законодательство и не создают жильцам неудобств», – напомнил он.

Депутат Дмитрий Козловский выразил озабоченность работой «придомовых» пивных точек. «Киоск с пивом стоит прямо у дома, в десяти метрах от подъезда. Их тоже надо запрещать, я бы хотел такую поправку внести», — подчеркнул депутат.

«Надеюсь ко второму чтению в закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области» будет много поправок внесено, — подытожил обсуждение Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. — Я тоже сторонник таких радикальных мер, как полное запрещение торговли пивом в многоквартирных домах. Но, тем не менее, прав и министр торговли, когда говорит, что не должны пострадать магазины и кафе, работающие с соблюдением законодательства и не создающие жителям дискомфорта. Поэтому мы должны найти компромисс и выйти ко второму чтению уже с подготовленными предложениями».