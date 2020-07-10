Украли алмазов и бриллиантов на 700 млн рублей у компании «Алроса»

Воровали и сбывали драгоценные камни с 2016 года четверо фигурантов. При обысках у них нашли 480 алмазов общей массой около 2000 карат и пять бриллиантов.

СК завершил следствие по делу хищения алмазов у «Алросы»

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило расследование хищения высококачественных алмазов у компании «Алроса», сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В деле четыре фигуранта – экс-сотрудница одного из филиалов компании Елена Канунникова, Владимир Гординский, Евгений Богомолов и грузинский гражданин Владимир Табидзе. Их обвиняют в особо крупной краже, совершённой преступной группой (п.п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК) и незаконном обороте драгоценных камней (ч. 5 ст. 191 УК).

Как считает следствие, они систематически крали высококачественные алмазы и сбывали их на сторону с 2016 года. В 2019-м следователи и сотрудники ФСБ задержали злоумышленников с поличным при попытке присвоить камни стоимостью более 22 млн руб. Общая сумма ущерба, по оценке экспертов, превышает 700 млн руб.

При обысках у фигурантов нашли 480 алмазов общей массой около 2000 карат и пять бриллиантов. Стоимость этих драгоценных камней превышает 300 млн руб. Следственные органы также изъяли и арестовали движимое и недвижимое имущество и счета на общую сумму около 320 млн руб.

Материалы дела передали в Генпрокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение.